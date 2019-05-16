16:53
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Коломойський повернувся в Україну

      10811 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський повернувся в Україну - новини України 16 травня 2019
      Ігор Коломойський повернувся в Україну / politeka.net

      Олігарх Ігор Коломойський у ніч на 16 травня прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. До цього він жив у Швейцарії та Ізраїлі.

      Про те, що Коломойський повернувся в Україну, повідомив журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму Telegram. Згодом сам бізнесмен підтвердив цю інформацію в коментарі виданню theБабель.

      Читайте також: Адвокат Трампа порадив Зеленському очиститися від Коломойського та інших

      Зазначається, що літак, на борту якого перебував Коломойський, прилетів в аеропорт Дніпра з Тель-Авіва о 2:30 ночі в четвер, 16 травня.

      О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає. За інформацією джерел цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року,
      – написав Ткач.

      На питання видання theБабель, чим Коломойський збирається зайнятися в Україні у першу чергу, він відповів, що не знає.

      В Україну повернувся Коломойський
      Літак групи "Приват" прилетів в аеропорт Дніпра

      У вересні 2018 року Коломойський прибув до Ізраїля, він проживав у місті Герцлія. У своєму інтерв'ю у програмі "Схеми" олігарх зазначив, що переїхав зі Швейцарії за сімейними обставинами і стверджував, що планує повернутися в Україну.

      У неділю, 12 травня, в Україну з Ізраїлю прибув бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, екс-власник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов.

      Раніше Ігор Коломойський, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.

      blog_ava
      "Гра престолів" 8 сезон 6 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду
      сьогодні
      9061
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 28
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 188
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1074
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 399
      Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      сьогодні , 14:48 Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      384
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук