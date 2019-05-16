Олігарх Ігор Коломойський у ніч на 16 травня прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. До цього він жив у Швейцарії та Ізраїлі.

Про те, що Коломойський повернувся в Україну, повідомив журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму Telegram. Згодом сам бізнесмен підтвердив цю інформацію в коментарі виданню theБабель.

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Зазначається, що літак, на борту якого перебував Коломойський, прилетів в аеропорт Дніпра з Тель-Авіва о 2:30 ночі в четвер, 16 травня.

О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає. За інформацією джерел цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року,

– написав Ткач.

На питання видання theБабель, чим Коломойський збирається зайнятися в Україні у першу чергу, він відповів, що не знає.



Літак групи "Приват" прилетів в аеропорт Дніпра

У вересні 2018 року Коломойський прибув до Ізраїля, він проживав у місті Герцлія. У своєму інтерв'ю у програмі "Схеми" олігарх зазначив, що переїхав зі Швейцарії за сімейними обставинами і стверджував, що планує повернутися в Україну.

У неділю, 12 травня, в Україну з Ізраїлю прибув бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, екс-власник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов.

Раніше Ігор Коломойський, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.