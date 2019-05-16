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      Коломойский вернулся в Украину

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      Игорь Коломойский вернулся в Украину 16.05.2019 - новости Украины
      Игорь Коломойский / politeka.net

      Олигарх Игорь Коломойский, в ночь на 16 мая, прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия. До этого он проживал в Швейцарии и Израиле.

      О том, что Коломойский вернулся в Украину, сообщил журналист программы "Схемы" Михаил Ткач в своем Telegram. Впоследствии сам бизнесмен подтвердил эту информацию в комментарии изданию theБабель.

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      Отмечается, что самолет, на борту которого находился Коломойский прилетел в аэропорт Днепра из Тель-Авива в 2:30 ночи в четверг, 16 мая.

      В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет. По информации источников этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года,
      – написал Ткач.

      На вопрос издания theБабель, чем Коломойский собирается заняться в Украине в первую очередь, он ответил, что не знает.

      В Україну повернувся Коломойський
      Самолет группы "Приват" прилетел в аэропорт Днепра

      В сентябре 2018 Коломойский прибыл в Израиль, он проживал в городе Герцлия. В своем интервью в программе "Схемы" олигарх отметил, что переехал из Швейцарии по семейным обстоятельствам и утверждал, что планирует вернуться в Украину.

      В воскресенье, 12 мая, в Украину из Израиля прибыл бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, экс-владелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов.

      Ранее Игорь Коломойский, заявлял, что готовится вернуться в Украину Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский
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