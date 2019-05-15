Адвокат Трампа порадив Зеленському очиститися від Коломойського та інших

Новообраний президент України Володимир Зеленський має очиститись від причеп з минулого та кримінальних олігархів, зокрема Ігоря Коломойського. До того ж люди, які оточують Зеленського, хочуть нашкодити президенту США Дональду Трампу.

Обраний президент має зрозуміти, ким він оточений і яку ситуацію вони створюють, про це заявив адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю журналісту Дмитру Анопченку, яке він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Байден прокоментував скасовану поїздку адвоката Трампа в Україну

Джуліані наголошує, що зараз насйкладніший час – "чесний і прозорий перехід влади до нового президента і його можливість виконати свої передвиборні обіцянки".

Для цього він повинен очиститися від причеп із минулого й кримінальних олігархів – Ігоря Коломойського та інших. Тих, щодо кого ведуться розслідування в Америці, тих, хто перешкоджають нашій прямій комунікації з новообраним президентом Зеленським,

– сказав він.

Адвокат Трампа також зазначив, що Володимир Зеленський оточений людьми, які "дуже сильно особисто протидіють президенту Трампу". За його словами , у деяких випадках вони навіть вдавалися до незаконних дій для того, щоб вплинути на результати виборів у США.

"Я вкрай стурбований цим. Можливо, це не моя справа – але я американський громадянин, що бажає найкращого для України. І є деякі інші люди, що оточують обраного президента, у яких не найкращі наміри. Я кажу про тих, хто пов'язаний з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим", – розповів Джуліані.

Чому адвокат Трампа скасував візит в Україну?Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані планував приїхати в Україну, щоб зустрітися з Зеленським, але скасував свій візит. Юрист заявив, що причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки" і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі "ворогів президента", а в деяких випадках – ворогів США. Таким Джуліані вважає нібито нардепа Сергія Лещенка, який нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році.



Сам Лещенко у відповідь на звинувачення заявив, що ці заяви Джуліані свідчать про вплив генерального прокурора України Юрія Луценка. Останній нібито вводить в оману юриста президента США та інших американців, тому що хоче втриматися на посаді.

Адвокат президента США вважає, що саме це оточення Зеленського організовували витоки в The New York Times і "налаштовані створювати проблеми для президента".

За словами Джуліані, "було б правильним", якби новообраний українських президент організував розслідування з приводу "цієї змови українських чиновників та американців". До останніх належать представники Національного комітету Демпартії США, Гілларі Клінтон та американське посольство в Україні.

Для чого Джуліані хотів зустрітися з Зеленським?Щоб переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії.



Джуліані також хотів розповісти Зеленському "все, що знає про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".



Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".