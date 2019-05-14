Хто з України впливав на вибори президента США 2016 року: заява Луценка

Генпрокурор Юрій Луценко переконує, що втручання у вибори президента США 2016 року відбувалося з території України, однак робили це не українські, а американські громадяни. За його словами, власне вищезазначені особи залучали громадян України до кампанії з дискредитації одного з кандидатів. Луценко натякнув, що до цього можуть бути причетним директор НАБУ Артем Ситник і нардеп Сергій Лещенко.

Як зауважив очільник ГПУ під час брифінгу, преса зі Сполучених Штатів вживає термін "українське втручання", відтак він хотів би це заперечити.

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Вважаю, що втручання в американські вибори було дійсно з території України, але здійснювали його громадяни, посадові особи США, які займали тут ту чи іншу посаду,

– заявив Луценко.

Як підкреслив він, вищезазначені особи залучали громадян України до кампанії з дискредитації одного з кандидатів у президенти США громад, "які були фаворитами посольства Сполучених Штатів".

Крім того, голова Генпрокуратури наголосив, що оцінку таким діям мають давати правоохоронці США.

"На жаль, до компанії скунсів Лещенка приєдналися ще й великі державні діячі, наприклад, керівник Національного антикорупційного бюро України. Всупереч спеціальному застереженню свого процесуального керівника, яким є Назар Холодницький (керівник САП – 24 канал)... всупереч вимогам закону й елементарної політичної етики пан Ситник тоді ж, у середині 2016 року, повідомив американським ЗМІ про те, що прізвище Манафорта є у списках так званої "чорної каси "Партії регіонів" (її опублікува нардеп Сергій Лещенко – 24 канал). При цьому, він зробив це точно знаючи, що одного підпису Манафорта там немає", – додав Луценко.

Генпрокурор стверджує, що Ситник робив це "не просто так".

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"За його особистим зізнанням у телевізійному шоу на українському телебаченні, він розповідав про страшного проросійського Трампа, якого краще не підтримувати, а краще підтримувати Гілларі (кандидат на посаду президента США Гілларі Клінтон – 24 канал). Більше того, пан Ситник у грудні 2018 року на одній із приватних вечірок підтверджував, що знає, що Трамп був би кращим для Америки, але ми були за Гілларі, оскільки це краще для нас", – констатував посадовець.

Крім того, Луценко заявив, що Лещенка викличуть на допит до Генпрокуратури та можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів". Генпрокурор звинуватив нардепа в тому, що той нібито втрутився у вибори президента США 2016 року, публікуючи дані про "чорну бухгалтерію".

На переконання Лещенка, Луценко своїми заявами вводить в оману всім американців, включно з Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом президента США Дональда Трампа. Парламентар такі думки пояснює тим, що Луценко хоче втриматися на своїй посаді.

Луценко маніпулює справою, щоб американці допомогли йому втримати владу, тому що сам він зганьбився та не має куди йти після того, як його бос Порошенко програв вибори минулого місяця, Він, зокрема, вирішив зіграти на боротьбі, яка розгортається за крісло президента США між чинним американським лідером Дональдом Трампом і колишнім віце-президент в адміністрації Обами Джо Байденом. Луценко вирішив стати корисним для адміністрації Трампа, а вони сприйняли за чисту монету слова Луценка про те, що Байден домогався закриття в Україні кримінальної справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та його газової компанії Burisma. А все через те, що син віце-президента Хантер Байден працював членом правління цього підприємства",

– каже він.

Щодо Ситника, то Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявляв, що НАБУ і безпосередньо директор Бюро нібито впливали на хід президентських виборів в США у 2016 році. Він стверджував, що ГПУ розпочала розслідування щодо начебто "злиття" фінансових звітів, які стосуються діяльності тодішнього голови виборчого штабу Трампа Пола Манафорта під час президентської кампанії 2016 року з метою нібито вплинути на вибори на користь іншого кандидата у президенти Гіларі Клінтон. У НАБУ спростували ці закиди та наголосили, що жодних доказів протиправної діяльності Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали, оскільки це поза компетенцією відомства.

10 травня Ситника викликали на допит до ГПУ як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним службових повноважень щодо ймовірного втручання у хід виборів президента США у 2016 році. Крім того, нардеп Борислав Розенблат оприлюднив запис, на якомуц людина з голосом, схожим на голос Ситника, розповідає про допомогу штабу Клінтон. Ситник, зі свого боку, причетність до зливу "чорної бухгалтерії" відкидає. Водночас він заявив, що причетний до цього екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Що відомо про "чорну бухгалтерію "Партії регіонів"?

У 2016 році Лещенко опублікував "чорну книгу" або ще "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" – список секретних платежів, зроблених партією голові виборчого штабу республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Манафорт також очолював штаб Дональда Трампа під час виборів президента США у 2016 році.

Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів. Він також був центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Пол Манафорт

У березні Манафорта засудили у США за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці та ще – до 3,5 років за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні. Згодом Манафорту висунули нові звинувачення за 16-ма пунктами. Вони стосуються можливої причетності Манафорта до фальсифікації робочих документів для отримання мільйонів доларів за кредитами.

Як наслідки публікація "чорної бухгалтерії" мала для Лещенка

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джуліані – нещодавно назвав Лещенка ворогом американського лідера в оточені обраного президентом України Володимира Зеленського. За словами Джуліані, Лещенко нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році тим, що опублікував "чорну бухгалтерію".

Зауважимо, що Джуліані планував прибути до України, щоб зустрітися з Зеленським та переконати його продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії Burisma Hodling, проти якої вели слідство щодо ймовірного відмивання грошей, але справу закрили.



Рудольф Джуліані

Проте Джуліані зрештою скасував свій візит і назвав причиною цього виснажливі атаки та те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках – ворогами США.