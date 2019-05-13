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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Україна отримає репутацію непередбачуваної країни, – політолог про "список недоторканих" Луценка

      Актуальне інтерв'ю 118 Читать новость на русском

      Про розпуск Верховної Ради, дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, відносини США та України та генпрокурора Юрія Луценка – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Леонід Швець.

      Стара Верховна Рада і новий Володимир Зеленський

      – Верховна Рада бачила різке звернення новообраного президента Володимира Зеленського. І вони ввійшли в стадію конфлікту. Тому вони не готові зробити крок на зустріч, тому що їх образили, хоча й, напевно, справедливо.

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      – Можливо, буде гра, щоб показати, що вони з себе щось представляють. Вони намагатимуться витягнути весь термін у ці 30 днів після оголошення даних президентських виборів. Тому, я б не виключав варіант, що інавгурація відбудеться 3 червня.

      – Проте з іншого боку, це вигідно й Зеленському. Я не вірю у те, що він хоче розпустити Раду. Якщо зараз відбудуться вибори, то партія "Слуга народу", яка лідирує у рейтингах, ще не сформована.

      – Тому Зеленський буде нарощувати або підігрівати власний рейтинг, а у нього більше нічого немає, окрім нього. Якщо ж вони все-таки проголосують за те, щоб інавгурацію провести 19 травня, то я теж не здивуюся.

      Відносини США та України

      – Розуміння українських реалій – це не найсильніша сторона наших керівників. Коли з’явилося це інтерв’ю з Луценком і він розповів про що він нібито особисто розмовляв з послом США Марі Йованович. Це порушення, про такі розмови ніхто не розголошує.

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      – Ця ситуація – це намагання показати, що ми такі великі і можемо впливати на світову політику. Останнє, що потрібно було робити – це лізти в американські реалії. Тому що американські республіканці і демократи про якось щось домовляться, а от Україна отримає репутацію непередбачуваної країни.

      – США – це чи не єдиний гарант на випадок ще більшого загострення стосунків з Росією. Спочатку ми зробили велику дурницю, коли дійсно намагалися допомогти Гілларі Клінтон і давали знати, що у нас на Пола Манафорта є інформація. Вони й так все знають. Той самий Сергій Лещенко давно з ними співпрацює. Проте не треба було про це говорити на державних телеканалах.

      Що відомо про скандал з Йованович в Україні? Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За словами Луценка, він відповів: "Це неприпустимо!"

      Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано". На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". 22 березня Президент України Петро Порошенко відреагував на скандал з Луценком та Йованович. Він зазначив, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі США, а посол Марі Йованович має його підтримку.

      Чому Луценко не хоче йти з посади генпрокурора

      – Юрій Луценко неодноразово казав, що після виборів президента піде зі своєї посади, він займеться тим, що йому найбільше подобається, тобто політикою, партійною політикою.

      – Однак зараз він відмовився від своїх обіцянок і каже, що буде займати місце генпрокурора і далі. Мовляв, він ні в чому не вбачає ані непрофесійного, ані неетичного підтексту.

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      – Це більше свідчить про те, що у Юрія Луценка, дійсно, з політичними перспективами зараз проблема. Це не секрет, що він один з тих, у кого найбільший антирейтинг в країні. І брати такого політика до себе в якусь партію або йому формувати якусь партію – це токсично. Він став токсичним.

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      Теги: Новини України Новини США Юрій Луценко Інавгурація Зеленського Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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