Порошенко відреагував на скандал з Луценком та Йованович

Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі США, а посол Марі Йованович має повну підтримку Президента України.

Про це Петро Порошенко заявив в п'ятницю, 22 березня з нагоди 27-ї річниці створення СБУ, передає "Українська правда".

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"Я хотів би відзначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки Марі Йованич в справі просування українсько-американських відносин. І підкреслюю, вона, як представник США і президента Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, має повну мою підтримку", – наголосив президент.

За його словами, США, ЄС і НАТО постійно підтримують Україну.

Хочу підкреслити, що Україна високо цінує відносини стратегічного патнерства з США на принципі чіткої двопартійної підтримки. Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи в історії не були настільки ефективними та предметними,

– додав Порошенко.

Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hillзаявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".



Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".



На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".