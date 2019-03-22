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      Розводять Захід, як цуценят, – політолог щодо скасування статті про незаконне збагачення

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Україна перебуває під клептократичним управлінням. Яскравим прикладом є всі антикорупційні інститути, які просили Заходу підтримки, не вірячи, що Генпрокуратура, яка мала всі повноваження для боротьби з корупцією, могла тут щось зробити.

      Українська влада краде у держави. Очевидно, що, як мінімум, наша влада обманює Захід, заявив політичний аналітик, колишній народний депутат України, голова мистецького об'єднання "Остання барикада" Олександр Доній, повідомляє "Главред".

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      За словами експерта, українська влада створила всі ці органи, але вони взагалі не працюють, зазначив експерт.

      Вірніше – вони працюють, але видоюючи гроші громадян на свою зарплату. Плюс, як показують журналістські розслідування, ще і видоюють хабарі від мародерів. А мета, яку ставив Захід – боротьба з корупцією – не реалізується,
      – розповів Доній.

      Ілюзорним є навіть співпраця з Заходом, вона однобічна.

      Захід дає Україні гроші, а наша влада представників Заходу "розводить", як цуценят, даючи обіцянки, а насправді сміючись і розкрадаючи гроші не тільки бюджету, а й з західної допомоги,
      – заявив аналітик.

      Що стосується скасування статті про незаконне збагачення, то вона свідомо створювалася так, щоб її можна було скасувати.

      "Це була багатоходова комбінація, угода влади. Вона була потрібна для того, щоб в черговий раз обдурити Захід, щоб знову отримати гроші за те, що влада не збиралася робити. І про те, що ця стаття згодом буде скасована, говорили з самого початку. Зокрема, і про те, що вона не відповідає Конституції України. Наприклад, про це відразу говорив журналіст Володимир Бойко. Тобто спочатку ця стаття була помилкою, аферою", – пояснив Доній.

      Він сказав, що Конституційний суд – не самостійний орган, третина його складу взагалі призначається президентом. Тобто це абсолютно підконтрольний президенту орган:

      "Які рішення хотів президент – такі вони і приймають". "Чому саме під вибори? Може, це був страх президента за власне майбутнє – підсвідомо він розуміє, що може втратити посаду. І ми не знаємо, які справи вже доходили до завершення, до судового розгляду. А тепер всі справи потрібно буде починати з нуля. Але тепер, як мінімум, на півроку справи будуть розвалені. Тактично це успіх влади. А те, що стаття була скасована до виборів, про це поговорять і забудуть", – підсумував Доній.

      Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її?12 грудня 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення. 

      У кримінальній статті сказано, що якщо держслужбовець не може підтвердити законність придбання своїх активів, то може бути позбавлений волі. У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях". 

      Цю статтю в Україні ввели у 2015 році і вона була однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій задля введення безвізового режиму. А ще це було одним із зобов’язань України перед МВФ. Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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