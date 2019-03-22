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      Разводят Запад, как щенков, – политолог об отмене статьи о незаконном обогащении

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Украина находится под клептократическим управлением. Ярким примером являются все антикоррупционные институты, которые просили у Запада поддержки, не веря, что Генпрокуратура, которая имела все полномочия для борьбы с коррупцией, могла здесь что-то сделать.

      Украинская власть ворует у государства. Очевидно, что, как минимум, наша власть обманывает Запад, заявил политический аналитик, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний, сообщает "Главред".

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      По словам эксперта, украинская власть создала все эти органы, но они вообще не работают, отметил эксперт.

      Вернее – они работают, но выдаивая деньги граждан на свою зарплату. Плюс, как показывают журналистские расследования, еще и выдаивают взятки от мародеров. А цель, которую ставил Запад – борьба с коррупцией – не реализуется,
      – рассказал Доний.

      Иллюзорно даже сотрудничество с Западом, оно одностороннее.

      Запад дает Украине деньги, а наша власть представителей Запада "разводит", как щенков, давая обещания, а на самом деле смеясь и расхищая деньги не только из бюджета, но и из западной помощи,
      – заявил аналитик.

      Что касается отмены статьи о незаконном обогащении, то она сознательно создавалась так, чтобы ее можно было отменить.

      "Это была многоходовка, сделка власти. Она была нужна для того, чтобы в очередной раз обмануть Запад, чтобы снова получить деньги за то, что власть не собиралась делать. И о том, что эта статья впоследствии будет отменена, говорили с самого начала. В частности, и о том, что она не соответствует Конституции Украины. Например, об этом сразу говорил журналист Владимир Бойко. То есть изначально эта статья была заблуждением, аферой", – объяснил Доний.

      Он сказал, что Конституционный суд – не самостоятельный орган, треть его состава вообще назначается президентом. То есть это абсолютно подконтроленый президенту орган:

      "Почему именно под выборы? Может, это был страх президента за собственное будущее – подсознательно он понимает, что может потерять должность. И мы не знаем, какие дела уже доходили до завершения, до судебного разбирательства. А теперь все дела нужно будет начинать с нуля. Но теперь, как минимум, на полгода дела будут развалены. Тактически это успех власти. А то, что статья была отменена до выборов, об этом поговорят и забудут", – подытожил Доний.

      Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил его?
      12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.

      В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде объяснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

      Статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий для введения безвизового режима. А еще было одним из обязательств Украины перед МВФ. Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Конституционный суд Новости политики
      Источник: 24 канал
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