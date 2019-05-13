Украина получит репутацию непредсказуемой страны, – политолог о "списке неприкасаемых" Луценко

О роспуске Верховной Рады, дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, отношениях США и Украины и генпрокурора Юрия Луценко – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Леонид Швец.

Старая Верховная Рада и новый Владимир Зеленский

– Верховная Рада видела резкое обращение новоизбранного президента Владимира Зеленского. И они вошли в стадию конфликта. Поэтому они не готовы сделать шаг на встречу, потому что их обидели, хотя и, наверное, справедливо.

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– Возможно, будет игра, чтобы показать, что они из себя что-то представляют. Они будут пытаться оттянуть весь срок в эти 30 дней после объявления данных президентских выборов. Поэтому, я бы не исключал вариант, что инаугурация состоится 3 июня.

– Но, с другой стороны, это выгодно и Зеленскому. Я не верю в то, что он хочет распустить Раду. Если сейчас состоятся выборы, то партия "Слуга народа", которая лидирует в рейтингах, еще не сформирована.

– Поэтому Зеленский будет наращивать или подогревать собственный рейтинг, а у него больше ничего нет, кроме него. Если же они все-таки проголосуют за то, чтобы инаугурацию провести 19 мая, то я тоже не удивлюсь.

Отношения США и Украины

– Понимание украинских реалий – это не самая сильная сторона наших руководителей. Когда появилось это интервью с Луценко и он рассказал о чем он, якобы лично, разговаривал с послом США Мари Йованович. Это нарушение, такие разговоры никто не разглашает.

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– Эта ситуация – это попытка показать, что мы такие большие и можем влиять на мировую политику. Последнее, что нужно делать – это лезть в американские реалии. Потому что американские республиканцы и демократы как-то договорятся, а вот Украина получит репутацию непредсказуемой страны.

– США – это едва ли не единственный гарант в случае еще большего обострения отношений с Россией. Сначала мы сделали большую глупость, когда действительно пытались помочь Хиллари Клинтон и давали знать, что у нас на Пола Манафорта есть информация. Они и так все знают. Тот же Сергей Лещенко давно с ними сотрудничает. Однако не надо было об этом говорить на государственных телеканалах.

Что известно о скандале с Йованович в Украине?

Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц относительно которых ГПУ не проводить никаких расследований. По словам Луценко, он ответил: "Это недопустимо!"



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму почти 4 миллионов долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены". На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович". 22 марта Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на скандал с Луценко и Йованович. Он отметил, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США, а посол Мари Йованович может расчитывать на его поддержку.

Почему Луценко не хочет уходить с поста генпрокурора

– Юрий Луценко неоднократно говорил, что после выборов президента уйдет со своего поста, он займется тем, что ему больше нравится, то есть политикой, партийной политикой.

– Однако сейчас он отказался от своих обещаний и говорит, что будет занимать место генпрокурора и в дальнейшем. Мол, он ни в чем не видит ни непрофессионального, ни неэтичного подтекста.

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– Это больше говорит о том, что у Юрия Луценко, действительно, с политическими перспективами сейчас проблема. Это не секрет, что он один из тех, у кого самый большой антирейтинг в стране. И брать такого политика к себе в какую-то партию или ему формировать какую-то партию – это токсично. Он стал токсичным.