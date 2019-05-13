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      Увольнение Йованович: какие последствия для Украины несет противостояние Трампа и демократов

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      Республиканцы и демократы в США открыли новый фронт политической борьбы в Украине. К противостоянию уже привлечены генпрокурор Украины Юрий Луценко, нардеп Сергей Лещенко, адвокат Дональда Трампа – Роберт Джулиани и посол США Мари Йованович. Последнюю досрочно отозвали из Киева.

      Уже за неделю посольство США в Киеве оставит нынешняя хозяйка – посол Мари Йованович. Ее функции будет выполнять временный поверенный в делах.

      Читайте также: Как адвокат Трампа повлиял на увольнение Йованович: заявление американского аналитика

      Впрочем на самом деле в рамках плановой ротации Йованович должна была бы улететь домой только через два месяца. В Конгрессе США считают, что посол в Украине стала жертвой политической игры. "Позорное решение Белого дома отозвать ее является политическим заказом", – заявили конгрессмены Стени Гоера и Элиота Энгеля.

      В США в разгаре предвыборная кампания. В 2020 году американцы будут выбирать президента. Противостояние демократов и республиканцев обостряется. Йованович назначили послом в Украине еще при президенте-демократе Бараке Обаме.

      Марі Йованович
      Мари Йованович

      Она приехала в Украину в августе 2016 года с намерением продвигать антикоррупционные реформы, как того требовал от Киева Запад. Эту же политику тогда поддерживал и тогдашний вице-президент Джо Байден, который теперь соперничает с Трампом за пост президента.

      Украина в противостоянии республиканцев и демократов

      Демократа Байдена считают самым серьезным конкурентом республиканца Трампа на грядущих выборах. И похоже, что в противостоянии с конкурентом у Трампа решили разыграть украинскую карту.

      Издание New York Times сообщило о неоднократных встречах адвоката Трампа – Роберта Джулиани с генпрокурором Украины Юрием Луценко.

      Рудольф Джулиани, личный адвокат президента Трампа, призывает Украину глубже вникнуть в деликатные политические вопросы в Соединенных Штатах, пытаясь подтолкнуть новую власть в Киеве к продолжению расследований, которые пойдут на пользу Трампу,
      – говорится в издании The New York Times.

      Речь идет о сразу двух скандальных расследованиях. Одно касается газодобывающей компании Буризма, которую создал глава министерства экологии времен Януковича Николай Злочевский. И в правление которой входил сын Байдена – Хантер. Генпрокуратура и НАБУ расследовали незаконное получение Буризмой лицензий. Но дело закрыли.

      Микола Злочевський
      Николай Злочевский

      Второе дело касается черной книги "Партии регионов", опубликованной нардепом Сергеем Лещенко. Она стала одним из ключевых доказательств в расследовании связей предвыборного штаба Трампа с Россией, в частности его главы Пола Манафорта.

      Читайте также: "Список неприкасаемых", или чем закончилась истерика генпрокурора Луценко

      Именно Йованович считают причастной к тому, что всплыли "дневники регионалов". В раскрутке этой истории команде Трампа взялся помогать генпрокурор Юрий Луценко, потому что и у самого куча претензий к Мари Йованович.

      Скандал между Луценко и Йованович

      "К сожалению, на первой встрече с послом США в Киеве мне дали список лиц, которых мы не должны были бы преследовать", – именно такое заявление Луценко сделал американскому изданию the Hill в марте. И обвинил главу НАБУ Артема Сытника в том, что делом об амбарной книге и миллионных выплатах Манафорту на прошлых выборах тот подыграл демократам.

      Юрій Луценко
      Юрий Луценко

      А у Трампа, которому демократы долго шили российский след в победе – только и рады, что теперь могут забросить соперникам уже украинский "след".

      Нашему государству такие подыгрывания украинских чиновников то республиканцам, то демократам – делают медвежью услугу. После заявлений Луценко в Вашингтоне вовсю заговорили о, якобы, украинском вмешательстве в американские выборы.

      Читайте также: Лещенко ответил на слова Джулиани о "врагах Трампа" и обвинил Луценко

      Все это может привести к полному коллапсу отношений между двумя странами. Поэтому "нам сейчас срочно надо показать, что Украина не играет ни на чьей стороне", – говорит заместитель директора института Мировой политики Николай Белесков.

      В США действует слаженная система противовесов в политике. Поэтому ни республиканцы, ни демократы не смогут заблокировать сотрудничество с Украиной, конечно если у новой украинской власти хватит политической мудрости не втягиваться во внутреннее противостояние за океаном.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Сергей Лещенко Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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