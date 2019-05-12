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      Как адвокат Трампа повлиял на увольнение Йованович: заявление американского аналитика

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      Руди Джулиани
      Руди Джулиани / scoopnest.com

      Аналитик американского центра "Атлантический совет" Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий Руди Джулиани, который является юристом президента США, в отношении Украины.

      Андерс Аслунд считает, что Руди Джулиани приобщился к увольнению Мари Йованович, которая была послом США и Украине. Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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      "Руди Джулиани через различные интриги добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает", – сообщил Андерс Аслунд.

      Марі Йованович
      Мари Йованович

      Аналитик добавил, что Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет ни одной официальной должности. Он никогда не смог бы пройти какое-либо одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать. По мнению Аслунда, среди клиентов Джулиани есть мэр Харькова Геннадий Кернес.

      Кто такой Рудольф Джулиани? Был адвокатом Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы США. Именно Джулиани, согласно источникам The New York Times, частично возглавлял усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байдена в Украине.

      Аслунд также назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.

      Джуліані і Трамп
      Рудольф Джулиани и Дональд Трамп

      "Единственным моментом является то, что вице-президент Байден, вполне в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания на должности Генеральный прокурор не проводил ни одно серьезное расследование или преследование", – рассказал Аслунд.

      Что известно о Мари Йованович? Она возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года, однако ее кандидатуру Сенат утвердил еще в июле. На посту главы американского диппредставительства Йованович заменила Джеффри Пайетта, который работал здесь с 2013 года. 23 числа дипломат прибыла в Украину и вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко.

      В конце марта сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять Мари Йованович с должности посла США в Украине. Также он намекнул, что та является "шутом среди послов". Причина такого поведения – критические замечания Йованович в сторону Белого дома.

      Впоследствии, вокруг Йованович разгорелся громкий скандал в Украине. В частности, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время первой их встречи посол США в Украине предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!". На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США. Там подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович". Впоследствии Луценко признался, что Йованович не передавала ему никаких "списков неприкасаемых".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Новости США
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