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      Луценко признал, что не получал от посла США список "неприкасаемых"

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      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / Фото из открытых источников

      Генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о котором он рассказывал ранее.

      В интервью изданию "Бабель" Луценко рассказал о деталях этой встречи с послом.

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      Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Она проходила не с глазу на глаз. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Каско. Дело в том, что господин Каско прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова – в этом были признаки злоупотребления,
      – сообщил Луценко.

      Он отметил, что по ее словам, Каско был выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировала бы антикоррупционеров.

      "Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам", – заявил генпрокурор.

      Он добавил, что взял листок, записал озвученные фамилии и попросил продиктовать перечень "неприкасаемых персон".

      Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; ранее такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (прежнее название улицы Сикорского, где находится посольство США). Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие,
      – сказал Луценко.

      В чем заключается скандал между Луценко и Йованович?Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill сделал сенсационное заявление. Вроде, американская посол в Украине Мари Йованович в свое время дала ему список лиц, которых нельзя привлекать к уголовной ответственности. Но украинский генпрокурор, по его словам, с гневом отверг эту бумажку с фамилиями и заявил госпожа посол, что его ведомство ничто не остановит на пути к установлению справедливости.

      blog_ava
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      Теги: ГПУ Юрий Луценко Новости Украины Новости политики
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