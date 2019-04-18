Луценко визнав, що не отримував від посла США списку "недоторканих"
Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому "список недоторканих" осіб, про який він розповідав раніше.
У інтерв'ю виданню "Бабель" Луценко розповів про деталі цієї зустрічі з послом.
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Зустріч була в ГПУ, за цим столом в січні 2017 року. Вона проходила не віч-на-віч. Вона була не одна, і я був не один. Пані Йованович цікавила справа Віталія Касько. Річ у тім, що пан Касько прописав у службовій квартирі маму, яка ніколи не виїжджала зі Львова, – в цьому були ознаки зловживання,
– повідомив Луценко.
Він зауважив, що за її словами, Касько був видатним антикорупційним діячем, а кримінальна справа дискредитувала б антикорупціонерів.
"Я виклав деталі і пояснив, що не можу відкривати і закривати виробництва за своїм бажанням. Назвав ще ряд так званих антикорупціонерів, що проходять у справах. Вона сказала, що це неприпустимо, мовляв, підірве довіру до антикорупційних активістів", – заявив генпрокурор.
Він додав, що взяв листок, записав озвучені прізвища і попросив продиктувати перелік "недоторканих персон".
Вона каже: "Ні, ви мене неправильно зрозуміли". Я кажу: "Ні, я вас правильно зрозумів; раніше такі списки писали на Банковій, а ви пропонуєте нові списки від Танкової" (колишня назва вулиці Сікорського, де знаходиться посольство США). Зустріч закінчилася. Боюся, емоції були не дуже хороші",
– сказав Луценко.
У чому полягає скандал між Луценком та Йованович?Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill зробив сенсаційну заяву. Начебто, американська посол в Україні Марі Йованович свого часу дала йому список осіб, яких не можна притягати до кримінальної відповідальності. Але український генпрокурор, за його словами, з гнівом відкинув цю папірчину з прізвищами і заявив пані посол, що його відомство ніщо не зупинить на шляху до встановлення справедливості.
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