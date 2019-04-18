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      Луценко визнав, що не отримував від посла США списку "недоторканих"

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Фото з відкритих джерел

      Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому "список недоторканих" осіб, про який він розповідав раніше.

      У інтерв'ю виданню "Бабель" Луценко розповів про деталі цієї зустрічі з послом.

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      Зустріч була в ГПУ, за цим столом в січні 2017 року. Вона проходила не віч-на-віч. Вона була не одна, і я був не один. Пані Йованович цікавила справа Віталія Касько. Річ у тім, що пан Касько прописав у службовій квартирі маму, яка ніколи не виїжджала зі Львова, – в цьому були ознаки зловживання,
      – повідомив Луценко.

      Він зауважив, що за її словами, Касько був видатним антикорупційним діячем, а кримінальна справа дискредитувала  б антикорупціонерів.

      "Я виклав деталі і пояснив, що не можу відкривати і закривати виробництва за своїм бажанням. Назвав ще ряд так званих антикорупціонерів, що проходять у справах. Вона сказала, що це неприпустимо, мовляв, підірве довіру до антикорупційних активістів", – заявив генпрокурор.

      Він додав, що взяв листок, записав озвучені прізвища і попросив продиктувати перелік "недоторканих персон".

      Вона каже: "Ні, ви мене неправильно зрозуміли". Я кажу: "Ні, я вас правильно зрозумів; раніше такі списки писали на Банковій, а ви пропонуєте нові списки від Танкової" (колишня назва вулиці Сікорського, де знаходиться посольство США). Зустріч закінчилася. Боюся, емоції були не дуже хороші",
      – сказав Луценко.

      У чому полягає скандал між Луценком та Йованович?Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill зробив сенсаційну заяву. Начебто, американська посол в Україні Марі Йованович свого часу дала йому список осіб, яких не можна притягати до кримінальної відповідальності. Але український генпрокурор, за його словами, з гнівом відкинув цю папірчину з прізвищами і заявив пані посол, що його відомство ніщо не зупинить на шляху до встановлення справедливості.

      blog_ava
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      Теги: ГПУ Юрій Луценко Новини України Новини політики
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