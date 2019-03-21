Скандальна заява Луценка: як це вплине на відносини між Україною та США

Скандальна заява Юрія Луценка про те, що чинний посол США Марі Йованович передала йому переліку "недоторканних", набирає обертів. Які наслідки це матиме у відносинах між США та Україною – читайте у матеріалі 24 каналу.

Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу сказав, що скандальна заява Луценка подібна на дріб'язкову помсту на заяву щодо Холодницького (заява посла США в Україні Марі Йованович щодо необхідності заміни глави САП Назара Холодницького, – 24 канал).

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"Я не думаю, що США настільки дріб'язкові, аби зважати на такі відповіді й більше, ніж впевнений, що це не вплине на стратегічну співпрацю України та США", – сказав Давидюк.

За його словами, це не вплине на відносини, адже США одні з головних союзників і драйверів в підтримці України в протистоянні з Росією.

"Насправді старі політичні еліти, які намагаються об'єднатися і протистояти головним стратегічним союзникам, на мою думку, в програшній ситуації", – додав політолог.

Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".



Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".



На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".