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      Скандальное заявление Луценко: как это повлияет на отношения Украины и США

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      Как заявление Луценко повлияет на отношения Украины и США?
      Как заявление Луценко повлияет на отношения Украины и США? / 24 канал

      Скандальное заявление Юрия Луценко о том, что действующий посол США Мари Йованович передала ему перечень "неприкасаемых", набирает обороты. Какие последствия это будет иметь в отношениях между США и Украиной – читайте в материале 24 канала.

      Политолог Николай Давидюк в эфире 24 канала сказал, что скандальное заявление Луценко похоже на мелочную месть на заявление о Холодницком (заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости замены главы САП Назара Холодницкого – 24 канал).

      Читайте также: В посольстве США прокомментировали скандальное заявление Луценко

      "Я не думаю, что США настолько мелочные, чтобы учитывать такие ответы и больше, чем уверен, что это не повлияет на стратегическое сотрудничество Украины и США", – сказал Давидюк.

      По его словам, это не повлияет на отношения, ведь США одни из главных союзников и драйверов в поддержке Украины в противостоянии с Россией.

      "На самом деле старые политические элиты, которые пытаются объединиться и противостоять главным стратегическим союзникам, по моему мнению, в проигрышной ситуации", – добавил политолог.

      Что известно о скандальном заявлении Луценко?
      Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".

      Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму почти 4 миллионов долларов, которые должно выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

      На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

       

       

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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