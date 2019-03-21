Скандальное заявление Луценко: как это повлияет на отношения Украины и США

Скандальное заявление Юрия Луценко о том, что действующий посол США Мари Йованович передала ему перечень "неприкасаемых", набирает обороты. Какие последствия это будет иметь в отношениях между США и Украиной – читайте в материале 24 канала.

Политолог Николай Давидюк в эфире 24 канала сказал, что скандальное заявление Луценко похоже на мелочную месть на заявление о Холодницком (заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости замены главы САП Назара Холодницкого – 24 канал).

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"Я не думаю, что США настолько мелочные, чтобы учитывать такие ответы и больше, чем уверен, что это не повлияет на стратегическое сотрудничество Украины и США", – сказал Давидюк.

По его словам, это не повлияет на отношения, ведь США одни из главных союзников и драйверов в поддержке Украины в противостоянии с Россией.

"На самом деле старые политические элиты, которые пытаются объединиться и противостоять главным стратегическим союзникам, по моему мнению, в проигрышной ситуации", – добавил политолог.

Что известно о скандальном заявлении Луценко?

Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму почти 4 миллионов долларов, которые должно выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".



На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".