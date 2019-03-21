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      В посольстве США прокомментировали скандальное заявление Луценко

      1 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / 24 Канал

      Там отметили, что заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что действующий посол Соединенных Штатов Америки Мари Йованович передала ему перечень "неприкасаемых" для правосудия лиц не соответствует действительности.

      На запрос ТСН по этому поводу подчеркнули, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

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      В посольстве, в частности, добавили, что обвинения в адрес представителей США является проявлением коррупции.

      Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией,
      – отметили дипломаты.

      Они также объяснили, что такие заявления сделаны в средствах массовой информации Соединенных Штатов не делает их правдивыми.

      Дипломаты отметили, чтобы достичь успеха Украине "нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные институты". Они заявили, что США неуклонно придерживается взятых на себя обязательств, в том числе и финансовой поддержки необходимой для развития Украины изменений в системе правосудия, однако распределяет средства учитывая потребности.

      В случае отсутствия политической воли, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы выполняем свою ответственность перед налогоплательщиками США и перемещаем средства помощи туда, где они могут сделать положительный результат,
      – отметили в посольстве.

      Напомним, что глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц относительно которых ГПУ не проводить никаких расследований.

      blog_ava
      В сети появилось видео реакции Супрун на "шоу" Ляшко во время заседания правительства
      20 марта
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      Теги: ГПУ Новости США Юрий Луценко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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