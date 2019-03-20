Дело Екатерины Гандзюк: ГБР открыло уголовное производство против генпрокурора Луценко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против генерального прокурора Украины Юрия Луценко по факту возможного разглашения сведений досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Заявителем выступил адвокат Маси Найем. Он и сообщил об открытии уголовного дела против Луценко.

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В письме от ГБР указано, что уголовное производство зарегистрировали 18 марта. В свою очередь, Найем отметил, что подал свое заявление в Государственное бюро расследований еще 27 декабря 2018 года.

Однако, поскольку сведения по заявлению внесены не были, 4 января он отнес в Печерский суд жалобу на бездействие ГБР. 28 февраля суд удовлетворил жалобу Найема и обязал ГБР зарегистрировать уголовное производство.

Так, против Луценко открыли уголовное производство по части 2 статьи 387 "Разглашение данных досудебного следствия или дознания, совершенное судьей, прокурором, следователем, работником органа дознания, оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало ли это лицо непосредственно участие в досудебном следствии".

Нарушение этой статьи Уголовного кодекса наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что еще в декабре 2018 года адвокат семьи Екатерины Гандзюк, Евгения Закревская, сказала: заявления генпрокурора Луценко о подробностях в деле убийства активистки вредят следствию.

Я вообще не считаю нормальным разглашать информацию, которую разглашает генеральный прокурор. Есть статья уголовного кодекса, которая говорит, что нельзя этого делать,

– отмечала тогда защитница.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк? 31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и был прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Спустя активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.



Уже 11 февраля 2019 года по делу произошли новые сдвиги: руководителю Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Екатерины Гандзюк. 15 числа Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения – чиновник был взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен.



В тот же день за Мангера внесли залог. Вечером же председатель Херсонского облсовета вышел из СИЗО на свободу: у него забрали загранпаспорта и одели электронный браслет. Однако почти через месяц, 11 марта, с чиновника сняли электронный браслет слежения и вернули заграничный паспорт.