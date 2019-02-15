15:32
15 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое
      Вєсті Кремля
      21:05, 14 февраля
      Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД
      Вєсті.UA
      19:23, 14 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Дело об убийстве Гандзюк: за главу Херсонского облсовета Мангера внесли залог

      111 Читати новину українською
      Владислав Мангер
      Владислав Мангер / Слово і діло

      За подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера внесли залог в размере 2 миллиона 497 тысяч гривен.

      Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

      Читайте також: Читайте также: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о дело на сегодня

      24 канал сообщал, что 11 февраля главе Херсонского облсовета и бывшему члену "Батькивщины" Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки и советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Чиновнику инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

      Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Владиславу Мангеру в виде 17 дней содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 497 300 гривен. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения. Тогда защитники Владислава Мангера заявили, что их подзащитный не имеет таких денег для внесения залога, однако они отметили, что помогут их найти.

      Если бы я принял помощь от всех, кто хотел помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично,
      – написал адвокат Мангера Ильченко.

      Читайте также: Кто такой Владислав Мангер и почему его подозревают в организации убийства Гандзюк

      Как Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москал-младший". Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.

      * Сам Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • К слову, официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

      * Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      Что случилось с Екатериной Гандзюк?
      31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги 39% тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как законченное умышленное убийство. Подозревают, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. 12 ноября Павловский был задержан. Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако имена не обнародовали несколько месяцев. Разве мотивом преступления назвал "активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей".

      Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк

      blog_ava
      Должен выполнить три условия: Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах
      сегодня
      458
      Теги: Новости Украины Расследования Судьи Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      сегодня , 15:00 Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      Артем Овдієнко 820
      Кровавое черное золото
      сегодня , 12:02 Кровавое черное золото
      220
      Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      сегодня , 12:00 Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      Олексій Чибісов 929
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 11:01 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      3018
      Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:02 Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 434
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Депутаты запретили рекламу гаданий в СМИ
       12 января 2012 , 21:22
      Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
       10 февраля , 09:02
      Главные новости футбола 19 октября: Шахтер в скандальном матче дожал Десну, сенсационный лидер в чемпионате Испании
       20 октября 2018 , 07:00
      Китай готовится отменить пошлину на автомобили
       3 декабря 2018 , 09:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук