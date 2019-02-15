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      Справа про вбивство Гандзюк: за очільника Херсонської облради Мангера внесли заставу

      1492 Читать новость на русском
      Владислав Мангер
      Владислав Мангер / Слово і діло

      За підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк очільника Херсонської облради Владислава Мангера внесли заставу у розмірі 2 мільйони 497 тисяч гривень.

      Про це повідомив його адвокат Дмитро Ільченко. 

      Читайте також: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

      24 канал повідомляв, що 11 лютого очільнику Херсонської облради та колишньому члену "Батьківщини" Владиславу Мангеру оголосила підозру в організації вбивства активістки та радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Чиновнику інкримінують вчинення злочинів за статтями "Організація вбивства, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб" та "Умисне вбивство".

      Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Владиславу Мангеру у вигляді 17 днів тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 497 300 гривень. Таким чином, суд частково задовольнив клопотання обвинувачення. Тоді захисники Владислава Мангера заявили, що їхній підзахисний немає таких грошей для внесення застави, однак вони зазначили, що допоможуть їх знайти.

      Якби я прийняв допомогу від усіх, хто хотів допомогти Владиславу Мангеру, то ми б вже зібрали більш ніж 2 мільйони доларів. Я вдячний всім, хто хотів допомогти. Але в кінцевому підсумку було прийнято рішення про внесення застави мною особисто,
      – написав адвокат Мангера Ільченко. 

       

       

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      Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.

      • Сам Мангер заявив, що має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

      • Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      Що сталось з Катериною Гандзюк? 31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків 39% тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як закінчене умисне вбивство. Підозрюють, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. 12 листопада Павловського було затримано. Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте імена не оприлюднював кілька місяців. Хіба мотивом злочину назвав "активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади".

      Відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

       
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      Теги: Новини України Розслідування Судді Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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