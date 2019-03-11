С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт

Подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру вернули заграничный паспорта, а также сняли электронный браслет слежения.

Один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко пояснил изданию УНИАН, что Шевченковский районный суд Киева отказался продлевать ему меру пресечения, а потому браслет правоохранители сняли.

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По словам адвоката, они готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении его от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео