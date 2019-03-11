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      С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт

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      С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт
      С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт / Фото из открытых источников

      Подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру вернули заграничный паспорта, а также сняли электронный браслет слежения.

      Один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко пояснил изданию УНИАН, что Шевченковский районный суд Киева отказался продлевать ему меру пресечения, а потому браслет правоохранители сняли.

      Читайте также: Дело Гандзюк: суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

      По словам адвоката, они готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении его от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
      31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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      Теги: Владислав Мангер Новости Украины Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона Судьи Расследования
      Источник: 24 Канал
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