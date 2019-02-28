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      Дело об убийстве Гандзюк: Мангер не пришел на заседание апелляционного суда

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      Мангер не явился на заседание апелляционного суда
      Мангер не явился на заседание апелляционного суда / Роман Синицын

      Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, не явился на заседание апелляционного суда, который рассматривает апелляцию ГПУ на меру пресечения политику.

      Координатор медийной инициативы за права человека, правозащитница Ольга Решетилова сообщила об этом на своей странице в Facebook.

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      Такая неожиданность. Мангер, который вышел из СИЗО под залог, в апелляционный суд не явился. Кто там вносил залог, адвокат Ильченко?
      – написала правозащитница.

      Волонтер Роман Синицын написал на своей странице в Facebook, что прокурорам пока не известно о местонахождении Мангера. По его словам, заседание перенесли на 12:00 1 марта.

       

       

       

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк?
      Сначала главу облсовета в причастности к нападению на активистку обвинил отец Екатерины – Виктор. Он также обвинил в преступлении главу ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Мол, все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Алексеем Левиным по криминальному прозвищу "Москаль-младший".

      Гандзюк обвиняла областные власти в незаконной вырубке лесов, а самого Мангера – в покрытии нелегального бизнеса. Женщина также называла главу облсовета организатором херсонского "Антимайдана".

      Мангер отвергает свои связи с Левиным, но ему все-таки объявили о подозрении в преступлении. Суд взял Мангера под стражу, однако совсем скоро чиновник вышел под залог в 2 миллиона 497 тысяч гривен. При этом на Мангера надели электронный браслет слежения и запретили выезжать за пределы Херсонщины. Чиновник обещал всячески содействовать следствию и давать показания по делам об убийстве Гандзюк, но впоследствии отказался от этого.

      Что известно об убийстве Гандзюк?
      Херсонскую активистку и советница мэра города 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео


       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк Владислав Мангер
      Источник: 24 Канал
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