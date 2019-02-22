Сколько зарабатывает Мангер – подозреваемый в организации убийства Гандзюк

Зарплата главы Херсонского областного совета Владислава Мангера за январь составила 53 тысячи 977 гривен. Это равно тринадцати минимальным зарплатам в Украине.

С месячной зарплаты Мангера автоматически взыскали 10 тысяч 525 гривен налогов и военного сбора. Об этом 24 каналу сообщили в Херсонском областном совете в ответ на запрос.

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За целый 2018 год подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк – Мангер получил зарплату в размере 613 тысяч 756 гривен.

В то же время первый заместитель Мангера – Василий Зеленчук за январь получил зарплату в размере 43 тысяч 603 гривен;

заместитель председателя облсовета Оксана Рукавишникова заработала 51 тысячу 771 гривну;

заместитель председателя облсовета Виталий Булюк получил за месяц 67 тысяч 473 гривны.

Что известно об убийстве Гандзюк?

Херсонскую активистку и советница мэра города 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк?

Сначала председателя облсовета в причастности к нападению на активистку обвинил отец Екатерины – Виктор. Он также обвинил в преступлении председателя ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Мол, все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Алексеем Левиным по криминальной кличке "Москаль-младший".



Гандзюк обвиняла областные власти незаконной вырубке лесов, а самого Мангера – в покрытии нелегального бизнеса. Женщина также называла председателя облсовета организатором херсонского "Антимайдана".



Мангер отвергает свои связи с Левиным, но ему все-таки объявили о подозрении в преступлении. Суд взял Мангера под стражу, однако совсем скоро чиновник вышел под залог в 2 миллиона 497 тысяч гривен. При этом на Мангера надели электронный браслет слежения и запретили выезжать за пределы Херсонщины. Чиновник обещал всячески содействовать следствию и давать показания по делам об убийстве Гандзюк, но впоследствии отказался от этого.

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео