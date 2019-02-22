Скільки заробляє Мангер – підозрюваний в організації вбивства Гандзюк

Зарплата голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера за січень склала 53 тисячі 977 гривень. Це дорівнює тринадцяти мінімальним зарплатам в Україні.

З місячної зарплати Мангера автоматично стягнули 10 тисяч 525 гривень податків та військового збору. Про це 24 каналу повідомили у Херсонській обласній раді у відповідь на запит.

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За цілий 2018 рік підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк – Мангер отримав зарплату на суму 613 тисяч 756 гривень.

Водночас перший заступник Мангера – Василь Зеленчук за січень отримав зарплату у розмірі 43 тисячі 603 гривні;

заступниця голови облради Оксана Рукавішнікова заробила 51 тисячу 771 гривню;

заступник голови облради Віталій Булюк отримав за місяць 67 тисяч 473 гривні.

Що відомо про вбивство Гандзюк? Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк? Спершу голову облради у причетності до нападу на активістку звинуватив батько Катерини – Віктор. Він також звинуватив у злочині голову ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Мовляв, усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Олексієм Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



Гандзюк звинувачувала обласну владу незаконній вирубці лісів, а самого Мангера – у покриванні нелегального бізнесу. Жінка також називала голову облради організатором херсонського "антимайдану".



Мангер відкидає свої зв’язки з Левіним, але йому таки оголосили про підозру у злочині. Суд взяв Мангера під варту, проте зовсім скоро чиновник вийшов під заставу у 2 мільйони 497 тисяч гривень. При цьому на Мангера надягнули електронний браслет стеження і заборонили виїжджати за межі херсонщини. Посадовець обіцяв усіляко сприяти слідству та свідчити у справ про вбивство Гандзюк, але згодом відмовився від цього.

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео