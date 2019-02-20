Справа про вбивство Гандзюк: Мангер не дав обіцяні свідчення і ухиляється від поліграфа

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк – голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер – вже двічі фактично відмовився давати свідчення СБУ. А це свідчить, що він не зацікавлений у встановлені істини.

Таку позицію висловила прес-служба Служби безпеки України на своїй сторінці у Facebook. І нагадала, що під час судових засідань раніше пан Мангер неодноразово стверджував, що готовий свідчити. І не лише щодо звинувачень проти себе у організації вбивства Катерини Гандзюк.

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Голова Херсонської облради мав би навести докази на користь висунутої ним версії про причетність до цього злочину співробітника СБУ Данила Доценка. А ще обіцяв пройти комп'ютерний поліграф – так званий "детектор брехні". Та 15 лютого під час допиту Мангер жодних свідчень не надав, посилаючись на статтю 63 Конституції України.

Про що говорить 63 стаття Конституції? У тексті зазначено: "Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом". Простіше кажучи, стаття закріпила правовий інститут "імунітету свідка".

До того ж, як запевняють у СБУ, 20 лютого на пропозицію слідчого дати свідчення повторно відмовився їх давати, і при цьому посилався на відверто надумані причини.

Така позиція Мангера суперечить його ж заявам і свідчить про небажання підозрюваного сприяти встановленню істини. А також про свідоме ухиляння від участі у дослідженні із використанням поліграфа,

– йдеться у заяві СБУ.

Досудове слідство закликає сторону захисту не робити голослівних заяв, а натомість дотримуватися своїх процесуальних обов'язків.

Коротко про вбивство Катерини Гандзюк та як до нього може бути причетним Владислав Мангер:

• 31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

• Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

• Офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за інформацією слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.