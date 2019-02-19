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      Справа Гандзюк: підозрюваний Мангер може пересуватися лише по Херсону

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      Справа Гандзюк: підозрюваний Мангер може пересуватися лише по Херсону
      Справа Гандзюк: підозрюваний Мангер може пересуватися лише по Херсону / censor.net.ua

      Очільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. За нього внесли заставу у розмірі 2 мільйони 497 тисяч гривень, тож він покинув СІЗО. Поліцейські одягнули електронний браслет Владиславу Мангеру.

      18 лютого Мангер уже вийшов на роботу. Однак, прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало сказав, що відповідно до ухвали суду Мангер відпущений під заставу з обов'язковим носінням електронного засобу контролю, пише "Українська правда".

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      Тракало додав, що браслет підозрюваному у вбивстві Катерини Гандзюк одягнули у присутності слідчого.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Тож пересування підозрюваного дозволено лише по місту, а виїзд за межі Херсона можливий тільки з дозволу слідчого Служби безпеки України, яка проводить досудове розслідування у цій справі.

      Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.

      • Сам Мангер заявив, що має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

      • Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Поліція Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Розслідування Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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