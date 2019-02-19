Справа Гандзюк: підозрюваний Мангер може пересуватися лише по Херсону

Очільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. За нього внесли заставу у розмірі 2 мільйони 497 тисяч гривень, тож він покинув СІЗО. Поліцейські одягнули електронний браслет Владиславу Мангеру.

18 лютого Мангер уже вийшов на роботу. Однак, прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало сказав, що відповідно до ухвали суду Мангер відпущений під заставу з обов'язковим носінням електронного засобу контролю, пише "Українська правда".

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Тракало додав, що браслет підозрюваному у вбивстві Катерини Гандзюк одягнули у присутності слідчого.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Тож пересування підозрюваного дозволено лише по місту, а виїзд за межі Херсона можливий тільки з дозволу слідчого Служби безпеки України, яка проводить досудове розслідування у цій справі.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.



• Сам Мангер заявив, що має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.



• Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео