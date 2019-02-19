Дело Гандзюк: подозреваемый Мангер может передвигаться только по Херсону

Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк. За него внесли залог в размере 2 миллиона 497 тысяч гривен, поэтому он покинул СИЗО. Полицейские одели электронный браслет Владиславу Мангеру.

18 февраля Мангер уже вышел на работу. Однако, пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сказал, что согласно постановлению суда Мангер отпущен под залог с обязательным ношением электронного средства контроля, пишет "Украинская правда".

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Тракало добавил, что браслет подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк одели в присутствии следователя.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне женщину облили серной кислотой. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Поэтому передвижение подозреваемого разрешено только по городу, а выезд за пределы Херсона возможен только с разрешения следователя Службы безопасности Украины, которая проводит досудебное расследование по этому делу.

Как Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным на криминальное прозвище "Москал-младший". Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.

* Сам Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

• К слову, официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

* Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео