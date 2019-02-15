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      Дело Гандзюк: Мангер вышел на свободу под залог

      13 Читати новину українською
      Владислав Мангер вышел из СИЗО под залог
      Владислав Мангер вышел из СИЗО под залог / Facebook-страница Владислава Мангера

      Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер 15 февраля вышел из СИЗО под залог. Он – подозреваемый в организации убийства советника мэра города, активистки Екатерины Гандзюк.

      Залог за Мангера в размере 2 миллиона 497 тысяч гривен внес его адвокат.

      Новость дополняется…

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      Теги: Новости Херсона Расследования СІЗО Дело Екатерины Гандзюк Владислав Мангер Новости Украины
      Источник: 24 канал
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