20:15
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Справа про вбивство Гандзюк: Мангер не прийшов на засідання апеляційного суду

      289 Читать новость на русском
      Мангер не з'явився на засідання апеляційного суду
      Мангер не з'явився на засідання апеляційного суду / 24 Канал

      Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, не з'явився на засідання апеляційного суду, який розглядає апеляцію ГПУ на запобіжний захід політику.

      Координатор медійної ініціативи за права людини, правозахисниця Ольга Решетилова повідомила про це на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Скільки заробляє Мангер – підозрюваний в організації вбивства Гандзюк

      Така несподіванка. Мангер, який вийшов з СІЗО під заставу, в апеляційний суд не з'явився. Хто там вносив заставу, адвокат Ільченко?
      – написала правозахисниця.

      Волонтер Роман Синіцин написав на своїй сторінці у Facebook, що прокурорам поки не відомо про місце перебування Мангера. За його словами, засідання перенесли на 12:00 1 березня.

       

       

       

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк?Спершу голову облради у причетності до нападу на активістку звинуватив батько Катерини – Віктор. Він також звинуватив у злочині голову ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Мовляв, усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Олексієм Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      Гандзюк звинувачувала обласну владу незаконній вирубці лісів, а самого Мангера – у покриванні нелегального бізнесу. Жінка також називала голову облради організатором херсонського "антимайдану".

      Мангер відкидає свої зв’язки з Левіним, але йому таки оголосили про підозру у злочині. Суд взяв Мангера під варту, проте зовсім скоро чиновник вийшов під заставу у 2 мільйони 497 тисяч гривень. При цьому на Мангера надягнули електронний браслет стеження і заборонили виїжджати за межі Херсонщини. Посадовець обіцяв усіляко сприяти слідству та свідчити у справ про вбивство Гандзюк, але згодом відмовився від цього.

      Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео


       

      blog_ava
      Касирка, безробітний та майстер манікюру: від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески
      сьогодні
      4191
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      сьогодні , 20:01 Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      Євгенія Мазур 136
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      сьогодні , 19:33 Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      Яніна Ткачук 2432
      Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 278
      Страна, которой управляют корысть и гонор, обречена на исчезновение
      сьогодні , 18:59 Страна, которой управляют корысть и гонор, обречена на исчезновение
      Ян Валетов 583
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні , 18:48 Трансфери українських клубів 2019 року
      5348
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук