Справа про вбивство Гандзюк: Мангер не прийшов на засідання апеляційного суду

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, не з'явився на засідання апеляційного суду, який розглядає апеляцію ГПУ на запобіжний захід політику.

Координатор медійної ініціативи за права людини, правозахисниця Ольга Решетилова повідомила про це на своїй сторінці у Facebook.

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Така несподіванка. Мангер, який вийшов з СІЗО під заставу, в апеляційний суд не з'явився. Хто там вносив заставу, адвокат Ільченко?

– написала правозахисниця.

Волонтер Роман Синіцин написав на своїй сторінці у Facebook, що прокурорам поки не відомо про місце перебування Мангера. За його словами, засідання перенесли на 12:00 1 березня.

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк?Спершу голову облради у причетності до нападу на активістку звинуватив батько Катерини – Віктор. Він також звинуватив у злочині голову ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Мовляв, усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Олексієм Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



Гандзюк звинувачувала обласну владу незаконній вирубці лісів, а самого Мангера – у покриванні нелегального бізнесу. Жінка також називала голову облради організатором херсонського "антимайдану".



Мангер відкидає свої зв’язки з Левіним, але йому таки оголосили про підозру у злочині. Суд взяв Мангера під варту, проте зовсім скоро чиновник вийшов під заставу у 2 мільйони 497 тисяч гривень. При цьому на Мангера надягнули електронний браслет стеження і заборонили виїжджати за межі Херсонщини. Посадовець обіцяв усіляко сприяти слідству та свідчити у справ про вбивство Гандзюк, але згодом відмовився від цього.

Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео



