Мангер вышел из СИЗО: появилась резкая реакция подруги Гандзюк

Владислав Мангер, которого обвиняют в организации убийства Екатерины Гандзюк, покинул СИЗО без браслета. Он может свободно передвигаться по стране, а потому угрожать общественным активистам.

По словам подруги Екатерины Гандзюк Марины Хромик из-за того, что Мангер сейчас находится на свободе, он имеет возможность со всеми договариваться по этому делу.

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Он угрожает активистам инициативы "Кто заказал Гандзюк?" и тем, кто является оппонентами,

– отметила Хромик.

Прокуратура обжалует возможность выхода Мангера под залог. Отмечает, что он может скрыться. Известно, что за последние три года он 112 раз летал в Австрию, где живет его семья.

В ГПУ были и другие веские аргументы, чтобы подозреваемого держали под арестом. Прокуроры убеждали, что он вместе с другим вероятным организатором убийства Екатерины Гандзюк уже запугивали свидетелей.

Адвокат Маси Найем заявил, что Мангер может быть причастен еще и к нападению на херсонского активиста Сергея Никитенко.

Сам подозреваемый свою вину полностью отрицает, а заказчиком расправы над Гандзюк называет генерала СБУ Даниила Доценко. Правда, в СБУ такое заявление называют клеветой, сказанной для того, чтобы скомпрометировать ведомство, и передать следствие другим правоохранителям, которые будут вынуждены начинать следствие сначала.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой. В этом деле правоохранители задержали 6 подозреваемых. Четверо из них признались в причастности к нападению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео