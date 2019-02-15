Мангер вийшов з СІЗО: з'явилась різка реакція подруги Гандзюк

Владислав Мангер, якого звинувачують в організації вбивства Катерини Гандзюк, покинув СІЗО без браслета. Він може вільно пересуватися країною, а тому загрожувати громадським активістам.

За словами подруги Катерини Гандзюк Марини Хромик, через те, що Мангер зараз перебуває на волі, він має можливість зі всіма домовлятись щодо цієї справи.

Читайте також: Мангер заплатив за вбивство Гандзюк базою відпочинку на березі Чорного моря, – прокуратура

Він загрожує активістам ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" і тим, хто є опонентами,

– зазначила Хромик.

Прокуратура оскаржить можливість виходу Мангера під заставу. Зазначає, що він може втекти. Відомо, що за останні три роки він 112 разів літав до Австрії, де живе його родина.

У ГПУ були й інші вагомі аргументи, аби підозрюваного тримали під арештом. Прокурори переконували, що він разом з іншим ймовірним організатором вбивства Катерини Гандзюк вже залякували свідків.

Адвокат Масі Найєм заявив, що Мангер може бути причетний ще й до нападу на херсонського активіста Сергія Нікітенка.

Сам підозрюваний свою вину повністю заперечує, а замовником розправи над Гандзюк називає генерала СБУ Данила Доценка. Щоправда, в СБУ таку заяву називають наклепом, сказаним для того, аби скомпрометувати відомство, і передати слідство іншим правоохоронцям, які будуть змушені починати слідство спочатку.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою. У цій справі правоохоронці затримали 6 підозрюваних. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео