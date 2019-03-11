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      З Мангера зняли електронний браслет і повернули паспорт

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      З Мангера зняли електронний браслет і повернули закордонний паспорт
      З Мангера зняли електронний браслет і повернули закордонний паспорт / Фото з відкритих джерел

      Підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру повернули закордонний паспорти, а також зняли електронний браслет стеження.

      Один із адвокатів Мангера Дмитро Ільченко пояснив виданню УНІАН, що Шевченківський районний суд Києва відмовився подовжувати йому запобіжний захід, а тому браслет правоохоронці зняли. 

      Читайте також: Справа Гандзюк: суд відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради

      За словами адвоката, вони готують апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду Києва про відсторонення його від посади голови Херсонської облради на один місяць. 

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні жінку облили сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали 6 людей, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них зізнались у причетності до нападу. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      СПРАВА ПРО ВБИВСТВО КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК: ОСТАННІ НОВИНИ

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      Теги: Новини України Судді Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Розслідування Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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