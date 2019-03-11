З Мангера зняли електронний браслет і повернули паспорт

Підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру повернули закордонний паспорти, а також зняли електронний браслет стеження.

Один із адвокатів Мангера Дмитро Ільченко пояснив виданню УНІАН, що Шевченківський районний суд Києва відмовився подовжувати йому запобіжний захід, а тому браслет правоохоронці зняли.

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За словами адвоката, вони готують апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду Києва про відсторонення його від посади голови Херсонської облради на один місяць.

Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео