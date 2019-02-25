Активістам ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" відкрито погрожують

Члени ініціативи повідомили, що зазнають системного тиску після оголошення підозри Владиславу Мангеру, одному з ймовірних замовників вбивства Катерини Гандзюк.

Після його виходу під заставу за рішенням Шевченківського районного суду переслідування лише підсилилися, наголосили на офіційній сторінці ініціативи у Facebook.

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Активісти перерахувати ситуації, в які деякі з них встигли потрапити й зазначили, що з міркувань безпеки не можуть відкривати конкретні імена. Зокрема,

• до декількох учасників ініціативи надходили рекомендації "виїхати на час розслідування з країни" від осіб, пов’язаних із МВС;

• двоє активістів виявили зовнішнє спостереження за ними;

• ще за двома постійно їздять авто на херсонських номерах, навіть не ховаючись;

• декільком ламали дверні замки, проте так і не змогли потрапити всередину;

• були виявлені атаки на робочі електронні ресурси членів ініціативи;

• чимало активістів регулярно отримують дивні дзвінки від незнайомців, а також особисті повідомлення в соцмережах з пропозиціями зустрітися "якомога швидше".

"Після того, як до одного з нас показово увірвалися у квартиру, нічого не вкрали, а просто влаштували безлад з метою залякування, ми вже не можемо мовчати", – пояснили члени ініціативи "Хто замовив Ганздюк?".

Тільки божевільний не пов'яже факти тиску з пустою камерою ізолятора, в якій дуже не вистачає пана Мангера,

– наголосили активісти.

Й додали, що вважають за необхідне попередити всіх, хто небайдужий до справи Катерини Гандзюк: ніхто з членів ініціативи не зберігає вдома зброї масового знищення, наркотиків та інших заборонених речовин й не має суїцидальних намірів.

"Ми всі життєрадісні, вмотивовані та дуже вперті. І доб'ємося того, що всі причетні до вбивства Катерини Гандзюк будуть покарані максимально суворо", – підсумували у повідомленні.

Про стеження за собою та залякування свідків заявляв раніше також батько загиблої Віктор Гандзюк.

Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

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