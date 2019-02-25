Активістам ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" відкрито погрожують
Члени ініціативи повідомили, що зазнають системного тиску після оголошення підозри Владиславу Мангеру, одному з ймовірних замовників вбивства Катерини Гандзюк.
Після його виходу під заставу за рішенням Шевченківського районного суду переслідування лише підсилилися, наголосили на офіційній сторінці ініціативи у Facebook.
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Активісти перерахувати ситуації, в які деякі з них встигли потрапити й зазначили, що з міркувань безпеки не можуть відкривати конкретні імена. Зокрема,
• до декількох учасників ініціативи надходили рекомендації "виїхати на час розслідування з країни" від осіб, пов’язаних із МВС;
• двоє активістів виявили зовнішнє спостереження за ними;
• ще за двома постійно їздять авто на херсонських номерах, навіть не ховаючись;
• декільком ламали дверні замки, проте так і не змогли потрапити всередину;
• були виявлені атаки на робочі електронні ресурси членів ініціативи;
• чимало активістів регулярно отримують дивні дзвінки від незнайомців, а також особисті повідомлення в соцмережах з пропозиціями зустрітися "якомога швидше".
"Після того, як до одного з нас показово увірвалися у квартиру, нічого не вкрали, а просто влаштували безлад з метою залякування, ми вже не можемо мовчати", – пояснили члени ініціативи "Хто замовив Ганздюк?".
Тільки божевільний не пов'яже факти тиску з пустою камерою ізолятора, в якій дуже не вистачає пана Мангера,
– наголосили активісти.
Й додали, що вважають за необхідне попередити всіх, хто небайдужий до справи Катерини Гандзюк: ніхто з членів ініціативи не зберігає вдома зброї масового знищення, наркотиків та інших заборонених речовин й не має суїцидальних намірів.
"Ми всі життєрадісні, вмотивовані та дуже вперті. І доб'ємося того, що всі причетні до вбивства Катерини Гандзюк будуть покарані максимально суворо", – підсумували у повідомленні.
Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.
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