14:16
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Іменем Катерини Гандзюк назвуть вулицю в Херсоні

      92 Читать новость на русском
      Іменем Катерини Гандзюк назвуть вулицю в Херсоні
      Іменем Катерини Гандзюк назвуть вулицю в Херсоні / Фото з відкритих джерел

      Іменем убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк назвуть вулицю у місті. За рішення перейменувати на честь Гандзюк вулицю Лютеранську 22 лютого проголосували депутати міської ради.

      На вулиці Лютеранській розташоване Головне управління Нацполіції в Херсонській області, управління СБУ, стадіон "Кристал" та однойменний футбольний клуб. Гандзюк за життя була уболівальницею ФК "Кристал", повідомив депутат Херсонської міськради Євген Матковський.

      Читайте також: У справі Гандзюк з'явилося ім'я ще одного причетного до вбивства активістки

      Депутати також вирішили надати ділянці на розі вулиць Купецької та Мостової статус скверу. Назвуть цей сквер іменем учасника Революції Гідності та волонтера Дениса Лошкарьова. Він загинув 15 грудня 2018 року від кулі снайпера.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків, їй зробили операцію, проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

      Кого підозрюють у вбивстві Гандзюк? У нападі на активістку підозрюють уже 8 осіб. Четверо з них (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за гроші.

      Підозрюваними в організації вбивства є Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Владислав Мангер та Сергій Торбін, який захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу. У посередництві між організатором і замовником вбивства активісти підозрюють Ігоря Павловського – помічника нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука.

      Батько активістки вважає, що голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.

      blog_ava
      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      7208
      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тезисы "мусорной" революции в Украине
      сьогодні , 13:17 Тезисы "мусорной" революции в Украине
      Максим Єфімов 167
      Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 сестри Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим
      сьогодні , 09:56 Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 сестри Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим
      9596
      Як виглядають передвиборчі штаби кандидатів у президенти: фото та відео
      сьогодні , 12:26 Як виглядають передвиборчі штаби кандидатів у президенти: фото та відео
      Єгор Скоріна 301
      Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далі
      сьогодні , 07:01 Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далі
      Яніна Ткачук 55688
      Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      сьогодні , 10:33 Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      Віталій Шабунін 1900
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук