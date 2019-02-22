Іменем Катерини Гандзюк назвуть вулицю в Херсоні

Іменем убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк назвуть вулицю у місті. За рішення перейменувати на честь Гандзюк вулицю Лютеранську 22 лютого проголосували депутати міської ради.

На вулиці Лютеранській розташоване Головне управління Нацполіції в Херсонській області, управління СБУ, стадіон "Кристал" та однойменний футбольний клуб. Гандзюк за життя була уболівальницею ФК "Кристал", повідомив депутат Херсонської міськради Євген Матковський.

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Депутати також вирішили надати ділянці на розі вулиць Купецької та Мостової статус скверу. Назвуть цей сквер іменем учасника Революції Гідності та волонтера Дениса Лошкарьова. Він загинув 15 грудня 2018 року від кулі снайпера.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків, їй зробили операцію, проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

Кого підозрюють у вбивстві Гандзюк? У нападі на активістку підозрюють уже 8 осіб. Четверо з них (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за гроші.



Підозрюваними в організації вбивства є Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Владислав Мангер та Сергій Торбін, який захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу. У посередництві між організатором і замовником вбивства активісти підозрюють Ігоря Павловського – помічника нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука.



Батько активістки вважає, що голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.