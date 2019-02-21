У справі Гандзюк з'явилося ім'я ще одного причетного до вбивства активістки

До вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк може бути причетним керівник Нацполіції області Артур Меріков.

Як зазначають активісти в ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк?", саме Меріков попередив кримінального авторитета Олексія Левіна (Москала) про те, що за ним ведуть спостереження та йому краще виїхати.

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"Попередив через батька, вбивцю-рецидивіста Москала-старшого. Про це нам стало відомо відразу з декількох джерел. Наступного ж дня після отримання інформації від Мерікова Левін (Москал) втікає до Домінікани. Левін безпосередньо організовував вбивсто Каті на замовлення Владислава Мангера, Євгена Рищука та Андрія Гордеєва", – переконують друзі Гандзюк.

Хто такий Олексій Левін? 4 грудня 2018 року очільник ГПУ Юрій Луценко заявив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, той був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.



Про Левіна також є інформація, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко".

Також вони оприлюднили деякі цікаві дані про Мерікова "для розуміння масштабності кримінально-мафіозного синдикату, з яким доводилось боротись Катерині Гандзюк".

– його брат – екс-депутат Верховної ради Вадим Меріков, свого часу він входив до фракції "Народний Фронт" і є колишнім губернатором Миколаївської області;

– безпосередній підлеглий Мерікова Сергій Курділов – кум керівника групи виконавців Торбіна, він організовував покривання реальних злочинців і вів слідство хибним шляхом;

– під наглядом Курділова поліція намагалась повісити справу на іншу особу, також фальсифікували цю справу й десятки інших правоохоронців: усі вони продовжують служити в лавах поліції, а наразі їх просто "сховали" подалі від головного управління у районних відділках поліції Херсонщини.

За словами активістів, 17 жовтня Президент України присвоїв Артуру Мерікову спеціальне звання "генерала поліції третього рангу". Тоді Катерина Гандзюк була ще живою та перебувала у Київському опіковому центрі.

Крім того, чинник керівник поліції Херсонщини повинен був отримати погони генерала ще 24 серпня, на День Незалежності. Однак після того, як херсонська поліції саботувала розслідування та затримала невинного Новікова, у Києві вирішили почекати щодо вищезазначеного кроку.

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"За нашими даними, зараз керівництво Нацполіції збирається відсторонити Артура Мерікова з посади начальника. Його місце з приставкою "виконувач обов’язків" займе його нинішній зам Микола Цап", – заявили у ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк?"