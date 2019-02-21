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      В деле Гандзюк появилось имя еще одного причастного к убийству активистки

      2 Читати новину українською
      Артур Мериков
      Артур Мериков / "Цюрупинск сегодня"

      К убийству активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк может быть причастен руководитель Нацполиции области Артур Мериков. Правда, в ближайшее время его, предположительно, отстранят от занимаемой должности.

      Как отмечают активисты в инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк?", именно Мериков предупредил криминального авторитета Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведут наблюдение и ему лучше уехать.

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      "Предупредил через отца, убийцу-рецидивиста Москала-старшего. Об этом нам стало известно сразу из нескольких источников. На следующий день после получения информации от Мерикова Левин (Москал) убегает в Доминикану. Левин непосредственно организовывал убийство Кати на заказ Владислава Мангера, Евгения Рищука и Андрея Гордеева", убеждают друзья Гандзюк.

      Кто такой Алексей Левин? 4 декабря 2018 глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

      По Левину также есть информация, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказано убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

      Также они обнародовали некоторые интересные данные о Мерикове "для понимания масштабности уголовно-мафиозного синдиката, с которым приходилось бороться Екатерине Гандзюк".

      – его брат – экс-депутат Верховной Рады Вадим Мериков, в свое время он входил во фракцию "Народный Фронт" и является бывшим главой Николаевской области;

      – непосредственный подчиненный Мерикова Сергей Курдилов – кум руководителя группы исполнителей Торбина, он организовывал покрытия реальных преступников и вел следствие по ложному пути;

      – под наблюдением Курдилова полиция пыталась повесить дело на другое лицо, также фальсифицировали еего и десятки других правоохранителей: все они продолжают служить в рядах полиции, а сейчас их просто "спрятали" подальше от главного управления в районных отделениях полиции Херсонской области.

      По словам активистов, 17 октября Президент Украины Петр Порошенко присвоил Артуру Мериков специальное звание "генерал полиции третьего ранга". Тогда Екатерина Гандзюк была еще жива и находилась в Киевском ожоговом центре.

      Кроме того, действующий руководитель полиции Херсонщины должен был получить погоны генерала еще 24 августа, на День Независимости. Однако после того, как херсонская полиции саботировала расследование и задержала невинного Новикова, в Киеве решили подождать относительно вышеупомянутого шага.

      Читайте также: Нападение на Гандзюк: экс-подозреваемый Новиков сделал громкое заявление о давлении

      По нашим данным, сейчас руководство Нацполиции собирается отстранить Артура Мерикова с должности начальника. Его место с приставкой "исполняющий обязанности" займет его нынешний зам Николай Цап,
      – заявили в инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк?"

      3 декабря 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления - активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      30 декабря Луценко подчеркнул, что знает фамилию убийцы активистки. По словам главы ГПУ, сообщить общественности его должно следствие, а сделает это оно тогда, когда следственныйтипрокурор будет иметь достаточно доказательств.

      Относительно мотивов преступления, по данным СБУ, одна из основных версий – это активная гражданская позиция Гандзюк по незаконной вырубки леса на территории Херсонщины и разоблачения причастных к этой преступной схеме должностных и служебных лиц.

      Что известно о нападении и последующую смерть Екатерины Гандзюк? 31 июля 2018 года ее облили серной кислотой в Херсоне. В итоге женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители переквалифицировали это дело и теперь его расследуют как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      кто еще может быть причастен к убийству екатерины гандзюк:
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      Теги: Полиция Криминальные новости Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины
      Источник: 24 канал
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