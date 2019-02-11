00:00
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Мангер был врагом №1 для Гандзюк, – друзья активистки

      316 Читати новину українською
      Что говорят друзья Гандзюк о Мангере
      Что говорят друзья Гандзюк о Мангере / Коллаж 24 канал

      Друзья активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк с осуждением отзываются о главе Херсонского облсовета Владиславе Мангере. В частности, они подчеркивают, что Екатерина его недолюбливала и даже из-за него ушла из "Батькивщины".

      Утром 11 февраля главе Херсонской облсовета и бывшему члену "Батькивщины" Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки и советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Чиновнику инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

      Читайте также: Кто такой Владислав Мангер и почему его подозревают в организации убийства Гандзюк

      Его адвокат Дмитрий Ильченко заявил, из содержания уведомления о подозрении вообще непонятно, какое отношение Мангер имеет к делу Гандзюк.

      "То есть, идет достаточно значительный описание всех событий и в конце указывается, что подозревается во всем Мангер. Но каких-либо причинно-следственных связей между деятельностью Мангера и деятельностью Гандзюк не просматривается", - говорит защитник.

      Правда, 11 февраля в рабочем кабинете Мангера все же прошли обыски.

      Генпрокурор Юрий Луценко, со своей стороны, отметил, что именно Мангер был заказчиком и частично организатором убийства Екатерины Гандзюк.

      "Он является вершиной этого преступления. Именно он заказал и частично организовал с помощью своего финансирования это преступление", – убеждает глава ГПУ.

      Между тем сам Мангер не считает себя задержанным. В то же время глава Херсонской облсовета заявил, что никто ему никакого подозрения не вручал.

      Еще раз хочу подчеркнуть, что не знал покойную, никаких дел, отношений с ней не имел. Поэтому мне нечего комментировать из того, что некоторым сегодня выгодно повыдумывать. Еще раз говорю: я никуда не убегаю, я готов сотрудничать со следствием,
      – подчеркнул он в комментарии журналистам.

      Друзья Екатерины Гандзюк называют Мангера ее "врагом номер №1".

      "Она ушла из "Батькивщины", написала заявление после того, как Мангера взяли на прошлых парламентских выборах. Из-за того, что туда взяли", – отметил Александр Власов в комментарии ТСН.

      Кроме того, другой товарищ погибшей Сергей Никитенко сообщил, что Екатерина Гандзюк неоднократно указывала на связи Мангера с криминалитетом.

      Она сказала: "Можешь ли ты себе представить, что у чиновника такого ранга – глава облсовета это довольно такой высокий ранг чиновника – в приемной сидит весь криминалитет Херсона". Это мне запомнилось, и она повторяла это несколько раз нескольким людям,
      – вспоминает мужчина.

      Читайте также: К исполнителям вопросов нет, надо разобраться в треугольнике заказчиков, – друг Екатерины Гандзюк

      По словам генпрокурора Юрия Луценко, согласно закону, правоохранители не имеют права задерживать Мангера, а могут его только пригласить добровольно прибыть в Печерский райсуд Киева. Глава ГПУ считает, что подозреваемый в убийстве Гандзюк придет в суд со своими защитниками: там ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. Если же он откажется прийти в суд самостоятельно, то правоохранители обратятся в суд, чтобы принудительно его туда доставить.

      Что известно о деле Екатерины Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      После этого активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

      Про Левина есть информация, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказаны убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко". Левин также проходит в следствии под фамилией Москаленко.

      Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным по криминальному прозвищу "Москал-младший".

      • Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

      * Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

      РЕЗОНАНСНАЯ СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      blog_ava
      Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
      13 февраля
      810
      Теги: Новости Украины Новости политики Владислав Мангер Криминальные новости Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 февраля , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 38
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 февраля , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 126
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      13 февраля , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      155
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 февраля , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1869
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      13 февраля , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук