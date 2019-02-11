Мангер был врагом №1 для Гандзюк, – друзья активистки

Друзья активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк с осуждением отзываются о главе Херсонского облсовета Владиславе Мангере. В частности, они подчеркивают, что Екатерина его недолюбливала и даже из-за него ушла из "Батькивщины".

Утром 11 февраля главе Херсонской облсовета и бывшему члену "Батькивщины" Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки и советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Чиновнику инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

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Его адвокат Дмитрий Ильченко заявил, из содержания уведомления о подозрении вообще непонятно, какое отношение Мангер имеет к делу Гандзюк.

"То есть, идет достаточно значительный описание всех событий и в конце указывается, что подозревается во всем Мангер. Но каких-либо причинно-следственных связей между деятельностью Мангера и деятельностью Гандзюк не просматривается", - говорит защитник.

Правда, 11 февраля в рабочем кабинете Мангера все же прошли обыски.

Генпрокурор Юрий Луценко, со своей стороны, отметил, что именно Мангер был заказчиком и частично организатором убийства Екатерины Гандзюк.

"Он является вершиной этого преступления. Именно он заказал и частично организовал с помощью своего финансирования это преступление", – убеждает глава ГПУ.

Между тем сам Мангер не считает себя задержанным. В то же время глава Херсонской облсовета заявил, что никто ему никакого подозрения не вручал.

Еще раз хочу подчеркнуть, что не знал покойную, никаких дел, отношений с ней не имел. Поэтому мне нечего комментировать из того, что некоторым сегодня выгодно повыдумывать. Еще раз говорю: я никуда не убегаю, я готов сотрудничать со следствием,

– подчеркнул он в комментарии журналистам.

Друзья Екатерины Гандзюк называют Мангера ее "врагом номер №1".

"Она ушла из "Батькивщины", написала заявление после того, как Мангера взяли на прошлых парламентских выборах. Из-за того, что туда взяли", – отметил Александр Власов в комментарии ТСН.

Кроме того, другой товарищ погибшей Сергей Никитенко сообщил, что Екатерина Гандзюк неоднократно указывала на связи Мангера с криминалитетом.

Она сказала: "Можешь ли ты себе представить, что у чиновника такого ранга – глава облсовета это довольно такой высокий ранг чиновника – в приемной сидит весь криминалитет Херсона". Это мне запомнилось, и она повторяла это несколько раз нескольким людям,

– вспоминает мужчина.

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По словам генпрокурора Юрия Луценко, согласно закону, правоохранители не имеют права задерживать Мангера, а могут его только пригласить добровольно прибыть в Печерский райсуд Киева. Глава ГПУ считает, что подозреваемый в убийстве Гандзюк придет в суд со своими защитниками: там ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. Если же он откажется прийти в суд самостоятельно, то правоохранители обратятся в суд, чтобы принудительно его туда доставить.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После этого активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.



Про Левина есть информация, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказаны убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко". Левин также проходит в следствии под фамилией Москаленко.

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным по криминальному прозвищу "Москал-младший".

• Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

* Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".