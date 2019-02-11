К исполнителям вопросов нет, надо разобраться в треугольнике заказчиков,– друг Екатерины Гандзюк

Дело по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк расследуют уже более пол года. Сейчас пятеро исполнителей находятся за решеткой, а экс-члену партии "Батькивщина" Владиславу Мангеру объявили о подозрении. Благодаря колоссальному давлению и стараниям, которые совершили друзья Екатерины, журналисты и неравнодушные граждане - это дело сдвинулось с места.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог, глава центра "Эйдос" и близкий друг Екатерины Гандзюк Виктор Таран.

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Друзья Екатерины считают, что есть высокая вероятность того, что Екатерину Гандзюк убили, потому что она препятствовала незаконной рубке леса в Херсоне, которым занимались высокопоставленные чиновники Херсона.

Исполнители давно арестованы и находятся за решеткой, они признали свою вину. Посредник между исполнителями и заказчиками так же признался в совершении преступления, к ним нет вопросов. Однако очень важно, что посредник не является заказчиком,

– сказал Виктор Таран.



Особы, которые могут быть причастны к заказу убийства Екатерины Гандзюк

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



Впоследствии активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



По словам генпрокурора Юрия Луценко, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.