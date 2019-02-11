00:02
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      К исполнителям вопросов нет, надо разобраться в треугольнике заказчиков,– друг Екатерины Гандзюк

      94 Читати новину українською

      Дело по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк расследуют уже более пол года. Сейчас пятеро исполнителей находятся за решеткой, а экс-члену партии "Батькивщина" Владиславу Мангеру объявили о подозрении. Благодаря колоссальному давлению и стараниям, которые совершили друзья Екатерины, журналисты и неравнодушные граждане - это дело сдвинулось с места.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог, глава центра "Эйдос" и близкий друг Екатерины Гандзюк Виктор Таран.

      Читайте также: В рабочем кабинете Мангера провели обыски, – адвокат

      Друзья Екатерины считают, что есть высокая вероятность того, что Екатерину Гандзюк убили, потому что она препятствовала незаконной рубке леса в Херсоне, которым занимались высокопоставленные чиновники Херсона.

      Исполнители давно арестованы и находятся за решеткой, они признали свою вину. Посредник между исполнителями и заказчиками так же признался в совершении преступления, к ним нет вопросов. Однако очень важно, что посредник не является заказчиком,
      – сказал Виктор Таран.

      Ймовірні замовники вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк
      Особы, которые могут быть причастны к заказу убийства Екатерины Гандзюк

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Впоследствии активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      По словам генпрокурора Юрия Луценко, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      blog_ava
      ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
      13 февраля
      11839
      Теги: Новости Украины Деньги Владислав Мангер Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк Арест Журналисты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 февраля , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 38
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 февраля , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 126
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      13 февраля , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      155
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 февраля , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1869
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      13 февраля , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук