До виконавців питань немає, треба розібратися в трикутнику замовників, – друг Катерини Гандзюк

Справу щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк розслідують вже понад пів року. Наразі п'ятеро виконавців перебувають за ґратами, а екс-члену партії "Батьківщина" Владиславу Мангеру оголосили про підозру. Завдяки колосальному тиску та старанням, які вчинили друзі Катерини, журналісти та небайдужі громадяни ця справа зрушилася з місця.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, голова центру "Ейдос" та близький друг Катерини Гандзюк Віктор Таран.

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Друзі Катерини вважають, що є висока ймовірність того, що Катерину Гандзюк вбили, бо вона перешкоджала незаконному зрубуванні лісу у Херсоні, яким займалися високопосадовці Херсона.

Виконавці давно арештовані та перебувають за ґратами, вони визнали свою вину. Посередник між виконавцями і замовниками так само зізнався у скоєнні злочину, до них немає питань. Проте дуже важливо, що посередник не є замовником,

– сказав Віктор Таран.



Особи, які можуть бути причетними до замовлення вбивства Катерини Гандзюк.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, мотив злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.