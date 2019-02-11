23:11
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      В робочому кабінеті Мангера провели обшуки, – адвокат

      1632 Читать новость на русском
      Владислав Мангер
      Владислав Мангер / фото з відкритих джерел

      Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у робочому кабінеті голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

      Про це в коментарі 24 каналу розповів адвокат Владислава Мангера, Дмитро Ільченко.

      Читайте також: Мангера не мають права затримати, лише запросити до Печерського суду, – Луценко

      Були обшуки у його робочому кабінеті. Там нічого не знайшли,
      – сказав захисник очільника Херсонської обласної ради.

      Водночас Ільченко відмовився коментувати інформацію про ймовірні обшуки у квартирі Владислава Мангера. Раніше про те, що у помешканні Мангера проходять обшуки повідомила речниця генпрокурора України Людмила Сарган. Журналістка 24 каналу, яка побувала у будинку, де мешкає глава Херсонської обласної ради 11 лютого теж не помітила там жодних слідчих або людей, схожих на правоохоронців.

      На запитання про те, чи збирається очільник Херсонської обласної ради самостійно з'явитися 12 лютого у зал суду, адвокат Мангера відповів ствердно.

      11 лютого Генеральна прокуратура України оголосила підозру Владиславу Мангеру в організації вбивства Гандзюк. Йому інкримінують вчинення злочинів за статтями "Організація вбивства, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб" та "Умисне вбивство".

      Що відомо про напад і смерть Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.

      • Сам Мангер заявив, що має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

      • Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      blog_ava
      ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
      сьогодні
      5790
      Теги: Владислав Мангер Новини України Новини політики СБУ Новини Херсона Справа Катерини Гандзюк ГПУ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сьогодні , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 45
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1577
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      783
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 195
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      5070
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук