В робочому кабінеті Мангера провели обшуки, – адвокат

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у робочому кабінеті голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Про це в коментарі 24 каналу розповів адвокат Владислава Мангера, Дмитро Ільченко.

Читайте також: Мангера не мають права затримати, лише запросити до Печерського суду, – Луценко

Були обшуки у його робочому кабінеті. Там нічого не знайшли,

– сказав захисник очільника Херсонської обласної ради.

Водночас Ільченко відмовився коментувати інформацію про ймовірні обшуки у квартирі Владислава Мангера. Раніше про те, що у помешканні Мангера проходять обшуки повідомила речниця генпрокурора України Людмила Сарган. Журналістка 24 каналу, яка побувала у будинку, де мешкає глава Херсонської обласної ради 11 лютого теж не помітила там жодних слідчих або людей, схожих на правоохоронців.

На запитання про те, чи збирається очільник Херсонської обласної ради самостійно з'явитися 12 лютого у зал суду, адвокат Мангера відповів ствердно.

11 лютого Генеральна прокуратура України оголосила підозру Владиславу Мангеру в організації вбивства Гандзюк. Йому інкримінують вчинення злочинів за статтями "Організація вбивства, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб" та "Умисне вбивство".

Що відомо про напад і смерть Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Справу розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.



• Сам Мангер заявив, що має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.



• Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".