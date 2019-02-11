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      В рабочем кабинете Мангера провели обыски, – адвокат

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      Обыски у Мангера – детали обысков в кабинетет Манега
      Владислав Мангер / Фото из открытых источников

      Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в рабочем кабинете председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал адвокат Владислава Мангера, Дмитрий Ильченко.

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      Были обыски в его рабочем кабинете. Там ничего не нашли,
      – сказал защитник главы Херсонской ОГА.

      В то же время Ильченко отказался комментировать информацию о возможных обысках в квартире Владислава Мангера. Ранее о том, что в помещении Мангера проходят обыски сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Людмила Сарган. Журналистка 24 канала, которая побывала в доме, где живет глава Херсонской ОГА 11 февраля тоже не заметила там никаких следователей или людей, похожих на правоохранителей.

      На вопрос о том, собирается ли глава Херсонской ОГА самостоятельно явиться 12 февраля в зал суда, адвокат Мангера ответил утвердительно.

      11 февраля Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение Владиславу Мангеру в организации убийства Гандзюк. Ему инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

      Что известно о нападении и смерти Екатерины Гандзюк?​
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      22 августа председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. Дело расследуют как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Как Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москаль-младший". Сам Левин бежал за границу, он объявлен в розыск.

      • Сам Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • К слову, официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

      • Кроме того, Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владислав Мангер СБУ Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк ГПУ
      Источник: 24 Канал
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