Мангер був ворогом №1 для Гандзюк, – друзі активістки

Друзі активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк з осудом висловлюється про очільника Херсонского облради Владислава Мангера. Зокрема, вони підкреслюють, що Катерина його недолюблювала та навіть через нього пішла з "Батьківщини".

Уранці 11 лютого очільнику Херсонської облради та колишньому члену "Батьківщини" Владиславу Мангеру оголосила підозру в організації вбивства активістки та радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Чиновнику інкримінують вчинення злочинів за статтями "Організація вбивства, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб" та "Умисне вбивство".

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Його адвокат Дмитро Ільченко заявив, зі змісту повідомлення про підозру взагалі незрозуміло, який стосунок має Мангер до справи Гандзюк.

"Тобто, йде досить значний опис всіх подій і в кінці вказується, що підозрюється у всьому Мангер. Але будь-яких причинно-наслідкових зв'язків між діяльністю Мангера та діяльністю Гандзюк не проглядається", – каже захисник.

Щоправда, 11 лютого у робочому кабінеті Мангера все ж відбулися обшуки.

Генпрокурор Юрій Луценко, зі свого боку, зауважив, що саме Мангер був замовником і частково організатором вбивства Катерини Гандзюк.

"Він є вершиною цього злочину. Саме він замовив і частково організував за допомогою свого фінансування цей злочин", – переконує очільник ГПУ.

Натомість сам Мангер не вважає себе затриманим. Водночас голова Херсонської облради заявив, що ніхто йому жодної підозри не вручав.

Ще раз хочу підкреслити, що не знав покійну, жодних справ, стосунків з нею не мав. Тому мені нема чого коментувати з того, що деяким сьогодні вигідно повигадувати. Ще раз кажу: я нікуди не тікаю, я готовий співпрацювати зі слідством,

– підкреслив він у коментарі журналістам.

Друзі ж Катерини Гандзюк називають Мангера її "ворогом номер №1".

"Вона пішла з "Батьківщини", написала заяву після того, як Мангера взяли на минулих парламентських виборах. Через те, що туди взяли", – зазначив Олександр Власов у коментарі ТСН.

Крім того, інший товариш загиблої Сергій Нікітенко повідомив, що Катерина Гандзюк неодноразово вказувала на зв’язки Мангера з криміналітетом.

Вона сказала: "Чи можеш ти собі уявити, що у чиновника такого рангу – голова облради це доволі такий високий ранг чиновника – у приймальні сидить весь криміналітет Херсона". Це мені запам'яталося, і вона повторювала це декілька разів декільком людям,

– пригадує чоловік.

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За словами генпрокурора Юрія Луценка, відповідно до закону, правоохоронці не мають права затримувати Мангера, а можуть його лише запросити добровільно прибути до Печерського райсуду Києва. Очільник ГПУ вважає, що підозрюваний у вбивстві Гандзюк прийде до суду зі своїми захисниками: там йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо ж він відмовиться прийти до суду самостійно, то правоохоронці звернуться до суду, аби примусово його туди доправити.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.



4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазанчив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.



Про Левіна є інформація, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко". Левін також проходить у слідстві під прізвищем Москаленко.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що має стсунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".