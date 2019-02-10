Жорстоке затримання активістів під Подільським райвідділом у Києві: реакція генпрокурора Луценка

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вже ідентифіковано тих правоохоронців, які застосували силу проти активістів біля Подільського райвідділу поліції, а також того, хто вигукнув "Лягай, бандеро!" За його словами, ГПУ уже відкрила кримінальне провадження щодо цього.

9 лютого у Києві біля Подільського райвідділу поліції відбулися сутички між активістами та правоохоронцями. За інформацією поліції, протестувальники туди прийшли, аби заступитися за своїх побратимів, яких було затримано раніше, а потім і відпущено. Вони, зокрема, вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу проти активістів та навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Крім того, один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"

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На такі дії силовиків відреагували у Генпрокуратурі. За словами очільника ГПУ Юрія Луценка, після перших повідомлень у соцмережах очолюване ним відомство порушило провадження про перевищення повноважень з боку працівників столичної поліції.

Всю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами та кричав про Бандеру. Готуємо підозру. Так само принципово дамо оцінку спробі захоплення приміщення райвідділу Нацполіції,

– зазначив він.

Також Луценко зауважив, що слідчі Державного бюро розслідувань мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та щодо подальших дій поліцейських.

Генпрокурор наголосив, що вибачення керівництва Нацполіції були правильними та своєчасними.

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Під час брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що жодного працівника поліції поки не відсторонено від служби.

Агресивно налаштовані громадяни вимагали повернути вилучені речі доставлених у райуправління осіб. Однак звертаю увагу на те, що Законом чітко визначено процедури як вилучення, так і повернення речових доказів. Але штурмувальників це не цікавило, вони продовжували прориватися в управління поліції, де, наголошую, зберігається велика кількість вогнепальної зброї. Всі ми добре пам’ятаємо такі прецеденти п’ятирічної давнини. Тож я віддав наказ спецпризначенцям вжити дозволених Законом заходів для розблокування приміщення Подільського управління поліції та попередити тяжкі наслідки можливого захоплення об’єкта,

– підкреслив він.

За його словами, поліцейським, які перевищили свої службові повноваження під час затримання активістів, загрожує до 8 років в’язниці. Натомість самим активістам, затриманим під час сутичок у райвідділі поліції, після оголошення підозри може загрожувати до 7 років в’язниці. Їм інкримінують погрозу або насильство щодо правоохоронця та хуліганство. У поліції кажуть, що затримали 24 особи, за інформацією ЗМІ, було близько 40 затриманих.

Чому відбулися сутички біля Поддільського райвідділу поліції? Батько вбитої активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера та двох представників БПП: голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Також він закликав Петра Порошенка та Юлію Тимошенко виключити цих осіб зі своїх лав. Мангер і Гордєєв, зі свого боку, спростовують причетність до смерті Гандзюк. Гордєєв, зокрема, попросив ГПУ та СБУ перевірити заяву батька Катерини Гандзюк.



До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.



8 лютого, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, її друзі та активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини" з питанням "Хто ж замовив Катерину Гандзюк?". Їх не влаштовують результати розслідування, адже прізвище жодного замовника офіційне слідство поки не назвало.



Так, під АП протестувальники вимагали виключення Гордєєва та Рищука з партії та звільнення їх з посад. А згодом активісти попрямували під офіс "Батьківщини". До них вийшли два депутати, які зачитали рішення щодо виключення Мангера з партії. Однак активісти наполягали, аби саме представники партії ініціювали його звільнення з посади.



Наступного дня, 9 лютого, не почувши належної відповіді, активісти вже прийшли на зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Вони також тримали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?" та намагалися поставити політикині запитання, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Але Юлія Тимошенко жодним чином не відреагувала на акцію щодо Гандзюк.



Перед виступом Тимошенко на Контрактовій площі правоохоронці неподалік, біля ресторану "Пузата хата", за їхніми словами, затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям". Усіх доправили до поліцейського відділу. Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.



За словами товаришів активістів, ті мали з собою плакати із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?" Громадські діячі також додають, що приблизно десятьох з них оточили та затримали без жодних пояснень.



"Я особисто намагалася з'ясувати причину, імена, звання поліцейських. Зрештою, тільки один назвався. Тобто ми повертаємось в 2013 рік, коли ти стоїш серед активістів і хочеш поставити нормальне запитання до одного з політиків, і тебе просто пакують",– розповіла подруга Катерини Гандзюк – Марина Хромик.



Натомість керівник поліції Києва Андрій Крищенко переконує, що ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції, водночас у них не було символіки, атрибутики, банерів, які б вказували на те, що вони прийшли на акцію щодо Гандзюк.



Опісля активісти прийшли до Подільського райвідділу поліції, де між ними та правоохоронцями зав'язалася сутичка.