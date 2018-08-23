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Напад на Гандзюк: екс-підозрюваний Новіков зробив гучну заяву щодо тиску правоохоронців

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Екс-підозрюваний у нападі на Гандзюк Новіков заявив, що правоохоронці на нього тиснули
Екс-підозрюваний у нападі на Гандзюк Новіков заявив, що правоохоронці на нього тиснули / Соцмережі

Колишній підозрюваний у нападі на Катерину Гандзюк Микола Новіков заявив, що правоохоронці на нього тиснули та вимагали підписати документ, який доводить його дотичність до злочину.

Уранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла, її прооперували.

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Поліція розслідує напад на неї як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.

Згодом з’явилася інформація, що одного із підозрюваних Миколу Новікова відпустили з-під варти та справу щодо нього закрили.

Як розповів сам Новіков у коментарі журналісту Івану Антипенку, правоохоронці йому пояснювали його затримання збігом обставин: він перебував на ринку та купляв телефони в один час із виконавцями нападу на Гандзюк, живе неподалік та у нього є судимість.

Також Новіков заявив, деякі представники правоохоронних органів на нього тиснули, поводилися нахабно та пропонували йому підписати документ, де він повинен визнати, що був у будинку Гандзюк в день замаху.

Водночас журналістка Маряна П’єцух оприлюднила деякі подробиці такого тиску.

"Я подзвонила напряму Новікову. Банально діставши його телефон з ухвали суду. Новіков розгубившись, розповів, що йому слідчі сказали, що проти тебе відкрито зараз справи (хуліганка та носіння травмату без дозволу). Сказали, що йому світить від 3 до 7 років. А можна просто підписати "бумажку" про те, що 31-го липня вранці ти проходив повз місця злочину. Тому, мовляв, слідство тебе й затримало, бо мало всі підстави, бо ти був поруч", – зазначає представниця ЗМІ.

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За її словами, з розмови вона зрозуміла, що Новіков детально не вчитувався у те, що підписував, а вирішив піти на такий крок, бо "хвилювався за рідних".

"Каже, що цю "бумажку" сам не писав, йому дали вже готовий текст на підпис. Я уточнила "Це був ультиматум?" Він сказав "Ультиматум, так", – додала Пєцух.

Також журналістка підкреслила, коли спілкувалася з ним телдефоном, слухавку взяв інший чоловік, предтавився депутатом і сказав, що Новікову та його рідним Нацполіція заборонила спілкуватися з журналістами, а потім зв’язок обірвався.

Нагадаємо, раніше Катерина Гандзюк заявляла, що не впізнає Новікова як нападника та вважала його взагалі сторонньою людиною.
 

хроніка подій ЩОДО НАПАДУ на Катерину Гандзюк 
Теги: Новини України Кримінальні новини Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Поліція журналісти
Джерело: 24 канал
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