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Нападение на Гандзюк: экс-подозреваемый Новиков сделал громкое заявление о давлении

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Экс-подозреваемый в нападении на Гандзюк Новиков заявил, что правоохранители на него давили
Экс-подозреваемый в нападении на Гандзюк Новиков заявил, что правоохранители на него давили / Соцсети

Бывший подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк Николай Новиков заявил, что правоохранители на него давили и требовали подписать документ, доказывающий его некое отношение к преступлению.

Утром 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела, ее прооперировали.

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Полиция расследует нападение на нее как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления.

Впоследствии появилась информация, что один из подозреваемых Николая Новикова отпустили из-под стражи и дело в отношении него закрыли.

Как рассказал сам Новиков в комментарии журналисту Ивану Антипенко, правоохранители ему объясняли его задержания стечениям обстоятельств: он находился на рынке и покупал телефоны в одно время с исполнителями нападения на Гандзюк, живет неподалеку и у него есть судимость.

Также Новиков заявил, некоторые представители правоохранительных органов на него давили, вели себя нагло и предлагали ему подписать документ, где он должен признать, что был в доме Гандзюк в день покушения.

В то же время журналистка Марьяна Пьецух обнародовала некоторые подробности такого давления.

"Я позвонила напрямую Новикову. Банально получив его телефон из постановления суда. Новиков растерявшись, рассказал, что ему следователи сказали, что против тебя открыты сейчас дела (хулиганка и ношение травмата без разрешения). Сказали, что ему светит от 3 до 7 лет. А можно просто подписать "бумажку" о том, что 31 июля утром ты проходил мимо места преступления. Поэтому, мол, следствие тебя и задержало, ибо были все основания, потому что ты был рядом", – отмечает представитель СМИ.

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По ее словам, из разговора она поняла, что Новиков подробно не вчитывался в то, что подписывал, а решил пойти на такой шаг, так как "волновался за родных".

"Говорит, что эту "бумажку" сам не писал, ему дали уже готовый текст на подпись. Я уточнила "Это был ультиматум? "Он сказал "Ультиматум, да", – добавила Пецух.

Также журналистка подчеркнула, когда общалась с ним по телефону, трубку взял другой человек, представился депутатом и сказал, что Новикову и его родным Нацполиция запретила общаться с журналистами, а потом связь оборвалась.

Напомним, ранее Екатерина Гандзюк заявляла, что не узнает Новикова как нападавшего и считала его вообще посторонним человеком.

хроніка подій ЩОДО НАПАДУ на Катерину Гандзюк 
Теги: Новости Украины Криминальные новости Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Полиция журналисты
Источник: 24 канал
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