Мангер не міг спуститися з Марсу, – Найєм про новий виток у справі Гандзюк

Народний депутат Мустафа Найєм наголошує, що про злочини, які відбувалися у Херсонській області, не могла не знати виконавча влада, включно з головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим в його заступником Євген Рищуком. За словами політика, якщо ніхто з них про це не знав, то виникає питання, чи відповідають ці чиновники займаним посадам.

Упродовж тривалого часу у Херсонській області відбувалися незаконна вирубка та вивіз лісу. Місцеві активісти вважають причетними до цього Гордєєва та Рищука, а голову Херсонської облради Владислава Мангера звинувачують у покриванні такого нелегального бізнесу

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Як підкреслив Мустафа Наєм у ефірі 24 каналу, всі дозволи на вирубку лісу, на роботу в області конкретних підприємств – все це відбувається з дозволу виконавчої влади. Відтак, про ситуацію з лісом у регіоні, стовідсотково знали голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук. Політик переконує, що останній керував саме економічною частиною цих оборудок.

"Зараз всіх виникають обґрунтовані підозри, а чому так сталося, що в області крали ліс, вирубали його, відбувалися відверто кримінальні злочини, коли замовляли підпал лісу, замовляли людей. А що у цей час робив голова облдержадміністрації. Чи він повідомляв правоохоронні органи про те, що у його області такі речі відбуваються, чи він взагалі не знав? Якщо він не знав, виникає питання відповідності займаній посаді. Водночас, зараз складається таке враження, що Мангер спустився з Марсу, сам щось робив, а всі інші просто зараз дивуються, що такі речі відбуваються", – зауважив народний обранець.

До слова, як Гордєєв, так і Рищук є представниками президентського "Блоку Петра Порошенка", а Мангер був членом "Батьківщини", але через скандал зі смертю Катерини Гандзюк його виключили з політсили. За словами активістів, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації вбивства Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Однак підозру поки лише оголосили Мангеру. Щодо Катерини Гандзюк, то вона боролася з корупцією у Херсонській області у всіх її проявах, зокрема і з незаконною вирубкою лісу.

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"Зрозуміло, що зараз у ситуації виборів у всіх будуть виникати підозри, що чинна влада, що генпрокурор, що БПП будуть використовувати справу Гандзюк задля війни зі своїми опонентами. Давайте будемо відвертими, пан Луценко представляє "Блок Петра Порошенка", він є соратником Петра Порошенка. Пан Гордєєв є ставлеником Петра Порошенка. Його заступник призначався ним самим. Для того, щоб такі підозри було вичерпано, має бути прозоре розслідування, щоб генпрокурор Луценко вийшов з матеріалами справи та показав, що вирубка лісу є неможливою без виконавчої влади. Неможливо, коли вирубають і вивозять ліс, що про це не знали правоохоронці, щоб це не знав прокурор області, СБА та поліція, облдержадміністрація", – констатував політик.

Очільник Генпрокуратури Юрій Луценко переконує, що наразі правоохоронці не мають жодних доказів, які би підтвердили причетність Гордєєва до вбивства Гандзюк. Щоправда, за словами генпрокурора, його заступник Рищук наразі перебуває в СБУ. Також Луценко сповістив, що слідство володіє певними фактами та доказами щодо заступника голови Херсонської ОДА.

"Вони свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язану із підпалами лісу. Зараз він дає покази в СБУ. Якщо доказів буде достатньо, йому буде також пред'явлено звинувачення", – розповів він.

Генпрокурор наголосив, що доказів обізнаності Рищука з планом Мангера та інших учасників вбивства Гандзюк на зараз слідство не має.

Крім того, голова ГПУ заявив, що слідство "буде оголошувати підозри усім особам, незалежно від їхніх посад, партійної приналежності та інших ознак", але для цього необхідна достатня кількість доказів.

Які події передували оголошенню підозри Мангеру:

• 8 лютого, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, її друзі та активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини" з питанням "Хто ж замовив Катерину Гандзюк?" Їх не влаштовували результати розслідування, адже жодне прізвище замовників офіційне слідство тоді не назвало.

• Під АП протестувальники вимагали виключення Гордєєва та Рищука з партії та звільнення їх з посад. А згодом активісти попрямували під офіс "Батьківщини". До них вийшли два депутати, які зачитали рішення щодо виключення Мангера з партії. Однак активісти наполягали, аби саме представники партії ініціювали його звільнення з посади голови Херсонської облради.

• Наступного дня, 9 лютого, не почувши належної відповіді, активісти вже прийшли на зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Вони також тримали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?" та намагалися поставити політикині запитання, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Але Юлія Тимошенко жодним чином не відреагувала на акцію щодо Гандзюк.

• Перед виступом Тимошенко на Контрактовій площі правоохоронці неподалік, біля ресторану "Пузата хата", за їхніми словами, затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям".

• Як пояснив голова поліції Києва Андрій Крищенко, до них надійшло повідомлення, що на місці проведення акції лідерки "Батьківщини" було закладено вибухівку, тому поліція туди вирушила. Також, за його словами, ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції.

• У підсумку усіх затриманих доправили до поліцейського відділу. Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

• За словами товаришів активістів, ті мали з собою плакати із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?" Громадські діячі також додають, що приблизно десятьох з них оточили та затримали без жодних пояснень.

• Після цього розгорілись сутички біля райвідділку поліції, де перебували активісти, але їх за деякий час усе ж відпустили. На місце, зокрема побратими затриманих, аби заступитися за своїх. Крім того, вони вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу проти активістів і навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Крім того, один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"

• На такі дії силовиків відреагували у Генпрокуратурі. За словами очільника ГПУ після перших повідомлень у соцмережах очолюване ним відомство порушило провадження про перевищення повноважень з боку працівників столичної поліції. Також він додав, що слідчі Державного бюро розслідувань мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та щодо подальших дій поліцейських.

• Крім того, увечері 9 лютого після всіх сутичок обурені активісти вирушили до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони палили фаєри та запускали феєрверки. Аваков прокоментував затримання та побиття активістів тільки в соціальних мережах, заступившись за правоохоронців.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, загалом за цією справою правоохоронці затримали шість осіб, а четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



Активісти та журналісти, зі свого боку, переконують, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Як кажуть вони, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства активістки,а мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.



4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазанчив, що правоохоронці заочно оголосили про підозру у причетності до вбивства Гандзюк громадянину Левіну. За даними слідства, той був важливим елементом підготовки та організації нападу на Гандзюк. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.



Про Левіна є інформація, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко". Левін також проходить у слідстві під прізвищем Москаленко.