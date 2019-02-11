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      Владислав Мангер відреагував на оголошення йому підозри

      672 Читать новость на русском
      Владислав Мангер
      Владислав Мангер / Screenshot

      Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер підтвердив інформацію щодо оголошення йому підозри в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Журналістка 24 каналу була у будинку, де мешкає Владислав Мангер, – це чотириповрехівка в одному з мікрорайонів Херсона.

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      За її словами, жодних слідчих або людей, схожих на правоохоронців, помітно там не було. Водночас представникам ЗМІ дозволяли вільно заходити у квартиру по одному.

      Владислав Мангер сказав, що не є затриманим, та підвердив, що йому оголосили підозру. Однак, він не розуміє чому та не погоджується з цим. Також він стверджує, що 12 лютого планує їхати до Києва і спілкуватися зі слідчим.

      Ще раз хочу підкреслити, що не знав покійну, жодних справ, відношень з нею не мав. Тому мені нема чого коментувати з того, що деяким сьогодні вигідно повигадувати. Ще раз кажу: я нікуди не тікаю, я готовий співпрацювати зі слідством,
      – зазначив Владислав Мангер журналістам.

      На питання, чи проводили у нього обшуки, Мангер відповів, що таку інформацію не має права коментувати в рамках таємниці слідства. 

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      За словами журналістки, на вулиці весь час стояв заведений дорогий позашляховик, який ніби мав кудись їхати. Однак, згодом авто поїхало, ніколо не дочекавшись.

      Відео: Владислав Мангер відреагував на оголошення йому підозри

      Що відомо про Катерину Гандзюк та напад на неї?

      • 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      • За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від "БПП" Миколи ПаламарчукаІгор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.

      • 3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      • СБУ оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Левіну оголошено про підозру в організації вбивства Гандзюк, здійсненого групою осіб з особливою жорстокістю, з корисливими мотивами.

      Відео: що треба знати про напад на Катерину Гандзюк

      Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.

      • Сам Мангер заявив, що має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

      • Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      Які події передували оголошенню підозри Мангеру?

      • 8 лютого, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, її друзі та активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини" з питанням "Хто ж замовив Катерину Гандзюк?" Їх не влаштовували результати розслідування, адже жодне прізвище замовників офіційне слідство тоді не назвало.

      • Під АП протестувальники вимагали виключення Гордєєва та Рищука з партії та звільнення їх з посад. А згодом активісти попрямували під офіс "Батьківщини". До них вийшли два депутати, які зачитали рішення щодо виключення Мангера з партії. Однак активісти наполягали, аби саме представники партії ініціювали його звільнення з посади голови Херсонської облради.

      • Наступного дня, 9 лютого, не почувши належної відповіді, активісти вже прийшли на зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Вони також тримали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?" та намагалися поставити політикині запитання, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Але Юлія Тимошенко жодним чином не відреагувала на акцію щодо Гандзюк.

      • Перед виступом Тимошенко на Контрактовій площі правоохоронці неподалік, біля ресторану "Пузата хата", за їхніми словами, затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям". Усіх доправили до поліцейського відділу. Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет. 

      • За словами товаришів активістів, ті мали з собою плакати із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?" Громадські діячі також додають, що приблизно десятьох з них оточили та затримали без жодних пояснень. "Я особисто намагалася з'ясувати причину, імена, звання поліцейських. Зрештою, тільки один назвався. Тобто ми повертаємось в 2013 рік, коли ти стоїш серед активістів і хочеш поставити нормальне запитання до одного з політиків, і тебе просто пакують",– розповіла подруга Катерини Гандзюк – Марина Хромик.

      • Натомість керівник поліції Києва Андрій Крищенко переконує, що ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції, водночас у них не було символіки, атрибутики, банерів, які б вказували на те, що вони прийшли на акцію щодо Гандзюк.

      • Після цього розгорілись сутичцки біля райвідділку поліції. Протестувальники туди прийшли, аби заступитися за своїх побратимів, яких було затримано раніше, а потім і відпущено. Вони, зокрема, вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу проти активістів і навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Крім того, один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"

      • На такі дії силовиків відреагували у Генпрокуратурі. Луценко зауважив, що слідчі Державного бюро розслідувань мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та щодо подальших дій поліцейських.

      Відео: журналістка 24 каналу про реакцію Магнера на оголошення йому підозри

       

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      Теги: Владислав Мангер Новини України Справа Катерини Гандзюк Затримання учасників акції щодо Гандзюк ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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