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      Владислав Мангер отреагировал на объявление ему подозрения

      172 Читати новину українською
      Владислав Мангер
      Владислав Мангер / Screenshot

      Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер подтвердил информацию об объявлении ему подозрения в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Журналистка 24 канала была в доме, где живет Владислав Мангер, – это четырехэтажка в одном из микрорайонов Херсона.

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      По ее словам, никаких следователей или людей, похожих на правоохранителей, заметно там не было. В то же время представителям СМИ позволяли свободно заходить в квартиру по одному.

      Владислав Мангер сказал, что не является задержанным, и подтвердил, что ему объявили подозрение. Однако, он не понимает почему и не соглашается с этим. Также он утверждает, что 12 февраля планирует ехать в Киев и общаться со следователем. На вопрос, проводили ли у него обыски, Мангер ответил, что такую информацию не имеет права комментировать в рамках тайны следствия.

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      По словам журналистки, на улице все время стоял заведенный дорогой внедорожник, который якобы должен был куда-то ехать. Однако, впоследствии авто поехало, никого не дождавшись.

      Что известно о Екатерине Гандзюк и нападении на нее?

      • 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина испытала ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      • По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от "БПП" Николая ПаламарчукаИгорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.

      • 3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      • СБУ объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Левину объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк, совершенного группой лиц с особой жестокостью, с корыстными мотивами.

      Видео: что надо знать о нападении на Екатерину Гандзюк

      Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным на криминальное прозвище "Москал-младший". Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.

      * Сам Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • К слову, официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

      * Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      Какие события предшествовали объявлению подозрения Мангеру?

      • 8 февраля, через полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто же заказал Екатерину Гандзюк?". Их не устраивали результаты расследования, ведь ни одну фамилию заказчиков официальное следствие тогда не назвало.

      • Под АП протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из партии и увольнения их с должностей. А затем активисты направились под офис "Батькивщины". К ним вышли два депутата, которые зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности главы Херсонского облсовета.

      • На следующий день, 9 февраля, не услышав должного ответа, активисты пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они также держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались задать политику вопрос, когда она отстранит от должности главу Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию относительно Гандзюк.

      • Перед выступлением Тимошенко на Контрактовой площади правоохранители неподалеку, возле ресторана "Пузата хата", по их словам, задержали "организованную группу парней с закрытым лицом". Всех доставили в полицейский отдел. Правоохранители отметили, что в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

      • По словам товарищей активистов, те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?". Общественные деятели также добавляют, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений. "Я лично пыталась выяснить причину, имена, звания полицейских. В конце концов, только один назвался. То есть мы возвращаемся в 2013 год, когда ты стоишь среди активистов и хочешь поставить нормальный вопрос к одному из политиков, и тебя просто пакуют",– рассказала подруга Екатерины Гандзюк – Марина Хромик.

      • В то же время руководитель полиции Киева Андрей Крищенко убеждает, что эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции, у них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли на акцию относительно Гандзюк.

      * После этого разгорелись стычцки возле райотдела полиции. Протестующие туда пришли, чтобы заступиться за своих собратьев, которые были задержаны ранее, а затем и отпущены. Они, в частности, требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу против активистов и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей крикнул: "Ложись, бандера!"

      • На такие действия силовиков отреагировали в Генпрокуратуре. Луценко отметил, что следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и относительно дальнейших действий полицейских.

      Видео: журналистка 24 канала о реакции Магнера на объявление ему подозрения

       

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      Теги: Новости Украины Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Задержание участников акции по поводу Гандзюк ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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