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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Розслідування справи Гандзюк та відсторонення Супрун: коментарі Мустафи Найєма

      Актуальне інтерв'ю 457 Читать новость на русском

      Про розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та тимчасове відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків очільниці МОЗ у прямому ефірі 24 каналу розповів нардеп Мустафа Найєм.

      Про розслідування справи Катерини Гандзюк

      – Заяви, які зараз лунають з уст генпрокурора Юрія Луценко, є дивними. З одного боку він зазначив, що Рищук міг мати причетність до корупційних оборудок, які стосуються лісу. Та ми знаємо, що пан Рищук є заступником Гордєєва. Як сталося так, що голова області не знав про те, що робить його заступник, невідомо.

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      – Прізвища, про які зараз йдеться, були оголошені активістами, друзями та рідними Гандзюк ще восени. Той же ж Луценко говорив тоді, що це неправда.

      – Було чимало інформації, за допомогою якої намагалися дискредитувати Тимчасову слідчу комісію та дії активістів. Проте зараз ми бачимо, що їх дії мають результат. Якби не активісти та їх системні й наполегливі дії, я дуже сумніваюсь, що у справі дійшли б до вищих "щаблів" в облдержадміністрації.

      – Коли розслідування лише розпочиналося, то спіймали не тих людей. Впродовж довгого періоду часу взагалі намагалися вдати, що ситуацію у Херсоні розхитують. Рищук й Мангер захищали один одного, коли ми із ТСК приїхали в Херсон. Жодної інформації про те, що є версія слідства, яка могла б їх стосуватися, не було. 

      Про суд у справі Уляни Супрун

      – Усі центральні державні виконавчі органи зареєстровані у Києві. Громадянин, чиновник, якого звільнено або який не пройшов атестацію, перевірку тощо – може звертатися тільки до цього суду. Жоден інший суд в країні не може займатися цими питаннями.

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      – Президент не згадує про Окружний адміністративний суд. Адже саме він єдиний міг ліквідувати цей суд. Суд, який давав дозвіл на розгін Майдану.

      – Припускаю, що більшість суддів цього суду мають за плечима неправомірні рішення, непояснювані активи, а отже – перебувають "на гачку". Тобто будуть приймати "потрібні рішення".

      Чому відсторонили Уляну Супрун?Усе тому, що нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду з вимогою заборонити Супрун працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Суд заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".

      У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України. Сам Мосійчук не пояснив, чому вважає Супрун некомпетентною. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

      На час заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я цю роботу виконуватиме її заступник Павло Ковтонюк.

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      Теги: Новини України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Розслідування Справа Катерини Гандзюк Юрій Луценко Мустафа Найєм
      Джерело: 24 канал
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