Расследование дела Гандзюк и отстранение Супрун: комментарии Мустафы Найема

О расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и временном отстранении Ульяны Супрун от выполнения обязанностей руководительницы Минздрава в прямом эфире 24 каналу рассказал нардеп Мустафа Найем.

О расследовании дела Екатерины Гандзюк

– Заявления, которые сейчас звучат из уст генпрокурора Юрия Луценко, странные. С одной стороны он отметил, что Рищук мог иметь отношение к коррупционным сделкам, которые касаются леса. Но мы знаем, что господин Рищук является заместителем Гордеева. Как случилось так, что глава области не знал о том, что делает его заместитель, неизвестно.

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– Фамилии, о которых сейчас идет речь, были объявлены активистами, друзьями и родными Гандзюк еще осенью. Тот же Луценко говорил тогда, что это неправда.

– Было много информации, с помощью которой пытались дискредитировать Временную следственную комиссию и действия активистов. Однако сейчас мы видим, что их действия имеют результат. Если бы не активисты и их системные и настойчивые действия, я очень сомневаюсь, что в деле дошли бы до высших "ступеней" в облгосадминистрации.

– Когда расследование только начиналось, то поймали не тех людей. В течение долгого периода времени вообще пытались сделать вид, что ситуацию в Херсоне расшатывают. Рищук и Мангер защищали друг друга, когда мы с ВСК приехали в Херсон. Никакой информации о том, что есть версия следствия, которая могла бы их касаться, не было.

О суде по делу Ульяны Супрун

– Все центральные государственные исполнительные органы зарегистрированы в Киеве. Гражданин, чиновник, который уволен или который не прошел аттестацию, проверку и т.д. – может обращаться только в этот суд. Ни один другой суд в стране не может заниматься этими вопросами.

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– Президент не вспоминает про Окружной административный суд. Ведь именно он единственный мог ликвидировать этот суд. Суд, который давал разрешение на разгон Майдана.

– Предполагаю, что большинство судей этого суда имеют за плечами неправомерные решения, необъяснимые активы, а следовательно – находятся "на крючке". То есть будут принимать "нужные решения".

Почему отстранили Ульяну Супрун?

Все потому, что нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд с требованием запретить Супрун работать в должности министра здравоохранения. Суд запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".



В суде пояснили, что Супрун была отстранена от должности по "признакам очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины. Сам Мосийчук не объяснил, почему считает Супрун некомпетентной. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.



На время запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения эту работу будет выполнять ее заместитель Павел Ковтонюк.