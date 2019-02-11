00:00
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Расследование дела Гандзюк и отстранение Супрун: комментарии Мустафы Найема

      Актуальное интервью 166 Читати новину українською

      О расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и временном отстранении Ульяны Супрун от выполнения обязанностей руководительницы Минздрава в прямом эфире 24 каналу рассказал нардеп Мустафа Найем.

      О расследовании дела Екатерины Гандзюк

      – Заявления, которые сейчас звучат из уст генпрокурора Юрия Луценко, странные. С одной стороны он отметил, что Рищук мог иметь отношение к коррупционным сделкам, которые касаются леса. Но мы знаем, что господин Рищук является заместителем Гордеева. Как случилось так, что глава области не знал о том, что делает его заместитель, неизвестно.

      Читайте также: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле сегодня

      – Фамилии, о которых сейчас идет речь, были объявлены активистами, друзьями и родными Гандзюк еще осенью. Тот же Луценко говорил тогда, что это неправда.

      – Было много информации, с помощью которой пытались дискредитировать Временную следственную комиссию и действия активистов. Однако сейчас мы видим, что их действия имеют результат. Если бы не активисты и их системные и настойчивые действия, я очень сомневаюсь, что в деле дошли бы до высших "ступеней" в облгосадминистрации.

      – Когда расследование только начиналось, то поймали не тех людей. В течение долгого периода времени вообще пытались сделать вид, что ситуацию в Херсоне расшатывают. Рищук и Мангер защищали друг друга, когда мы с ВСК приехали в Херсон. Никакой информации о том, что есть версия следствия, которая могла бы их касаться, не было.

      О суде по делу Ульяны Супрун

      – Все центральные государственные исполнительные органы зарегистрированы в Киеве. Гражданин, чиновник, который уволен или который не прошел аттестацию, проверку и т.д. – может обращаться только в этот суд. Ни один другой суд в стране не может заниматься этими вопросами.

      Читайте также: Найем: Решение суда направлено лично против Супрун, и восстановиться ей будет чрезвычайно трудно

      – Президент не вспоминает про Окружной административный суд. Ведь именно он единственный мог ликвидировать этот суд. Суд, который давал разрешение на разгон Майдана.

      – Предполагаю, что большинство судей этого суда имеют за плечами неправомерные решения, необъяснимые активы, а следовательно – находятся "на крючке". То есть будут принимать "нужные решения".

      Почему отстранили Ульяну Супрун?
      Все потому, что нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд с требованием запретить Супрун работать в должности министра здравоохранения. Суд запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".

      В суде пояснили, что Супрун была отстранена от должности по "признакам очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины. Сам Мосийчук не объяснил, почему считает Супрун некомпетентной. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

      На время запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения эту работу будет выполнять ее заместитель Павел Ковтонюк.

      blog_ava
      Поздравления с Днем Святого Валентина: лучшая подборка
      13 февраля
      873
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Расследования Дело Екатерины Гандзюк Юрий Луценко Мустафа Найем
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 февраля , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 38
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 февраля , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 126
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      13 февраля , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      155
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 февраля , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1869
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      13 февраля , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Украинская армия сможет захватить всю Россию, — Саакашвили
       7 февраля 2015 , 00:49 1
      Наступление точно произойдет, — военный эксперт
       14 августа 2015 , 16:34
      В топ-100 вошли рестораны Крыма и Донецка, — редактор "Новое время"
       1 мая 2015 , 01:02
      Шокин не пиарится, мы на пороге громких коррупционных скандалов, — аналитик
       10 апреля 2015 , 20:36
      Какие возможности упустил парламент в 2018 году: ответ эксперта
       21 декабря 2018 , 19:32
      Хотів, щоб "Самопоміч" була клоуном, – Садовий про "сміттєву" угоду Порошенка
       13 февраля , 21:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук