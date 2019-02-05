Почему суд отстранил Ульяну Супрун с должности исполняющей обязанности руководителя Минздрава

В соответствии с постановлением Окружного административного суда Киева, Ульяна Супрун была отстранен от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения с "признаками очевидной противоправности". Также в суде уверяют, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.

Окружной административный суд Киева частично принял иск нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Согласно постановлению, Ульяне Супрун запрещено осуществлять обязанности министра здравоохранения. В то же время она может осуществлять полномочия как заместитель министра, передает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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Свое решение в суде объясняют тем, что Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения с "признаками очевидной противоправности" на протяжении более чем одного месяца после того, как она заняла эту должность (с 27 июля 2016 года).

В то же время суд установил, что за пределами этого срока первый заместитель министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия главы Минздрава, которые ему предоставлены по поручению вышеупомянутого министра. По состоянию на момент принятия решения о Супрун, суд не получил доказательств принятия такого распорядительного документа.

Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Ульяна Супрун получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство,

– отметили в суде.

Как объяснила юрист Ирина Шумская в комментарии 24 каналу, сегодня законодательство не предусматривает ни административной, ни уголовной ответственности за наличие двойного гражданства. Также предусмотрен порядок декларирования другого гражданства со стороны граждан Украины, как и механизма доказывания наличия двойного гражданства с работников миграционной службы или правоохранительных органов.

"Чтобы доказать, что именно этот или иной гражданин имеет паспорт гражданина другой страны – следует запросить в Министерство иностранных дел или другое учреждение той страны, которая занимается такими вопросами. А по законодательству этой страны эта информация может быть конфиденциальной", – отметила она.

По ее словам, такая ситуация порождает проблему с так называемым "наказанием" лиц, получивших гражданство другого государства, ведь "наказать" их по сути невозможно.

Это подтверждает и министр иностранных дел Павел Климкин.

"Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет. Каким образом можно говорить о депортации наших граждан, хотя и противоправно получили второе гражданство, но тем не менее, мы же их за это не наказываем", – отмечал дипломат, комментируя ситуацию с венгерскими паспортами на Закарпатье.

Иск Мосийчука к Супрун касался отсутствия у нее полномочий министра в должности исполняющей обязанности министра здравоохранения. "Истец просил суд установить отсутствие в Ульяны Супрун компетенции (полномочий), предусмотренной, в частности, но не исключительно, статьей 44 Закона Украины "О кабинете министров Украины" (касается членов Кабинета министров), пунктом 10 Положения о Министерстве здравоохранения (касается основных задач Минздрава), утвержденного соответствующим постановлением Кабмина,

– констатировали в окружном административном суде Киева.

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Поддержку Ульяне Супрун уже выразили правительство во главе с Владимиром Гройсманом – они будут добиваться отмены решения об отстранении Супрун, а также президент Петр Порошенко.

"Как Президент комментировать решение суда по закону не имею права. Первая инстанция еще не претерпела судебной реформы. Хочу напомнить, что вопросы гражданства касается исключительной компетенции президента. Подчеркиваю: Ульяна Супрун – гражданка Украины в соответствии с указом о предоставлении ей гражданства Украины, я подписал", – заявил гарант.